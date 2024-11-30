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Posted 30 ноября, 14:27

Published 30 ноября, 14:27

Modified 30 ноября, 14:29

Updated 30 ноября, 14:29

Иллюстрация

Сокращение маршрутов, уровень воды в Иртыше, перекрытие моста. Омск сегодня

30 ноября 2024, 14:27
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи столкнулись с сокращением автобусных маршрутов в район

За пять лет количество автобусных маршрутов, связывающих Омск с районами, сократилось на 25% — с 326 до 245. В Министерстве транспорта Омской области объясняют это оптимизацией бюджетных расходов и транспортной сети. На ряде маршрутов увеличено количество рейсов, а также организованы новые маршруты внутри районов, чтобы компенсировать неудобства для жителей.

От 326 до 245: как изменилось количество автобусных маршрутов в Омской области
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Новость №2. Уровень воды в Иртыше превысил сезонные показатели

Среднемесячные показатели в ноябре оказались на 0,3–1,2 метра выше нормы. В некоторых местах, таких как Карташово и Усть-Ишим, ледяные заторы вызвали резкий рост уровня воды — на участках от Черлака до Красноярки подъем составил до 0,9 метра за сутки. В Омске уровень воды достиг 180 см, что ниже летнего максимума на 1,3 метра. Наибольший суточный подъем — 73 см — зафиксирован у Черлака.

Иртыш под ледоставом: как меняется уровень воды в Омской области
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Новость №3. Как прошел первый день перекрытия моста у Телецентра

В Омске начались работы по частичному перекрытию моста у Телецентра, что уже вызвало жалобы горожан на пробки. В мэрии ответили, что движение по мосту относительно свободное: проезд в обоих направлениях занимает около двух минут вечером. Для улучшения ситуации ночью планируется раздвинуть ограничивающие блоки в самых проблемных местах.

Отметим, что до перекрытия моста наш корреспондент пыталась уехать домой на левый берег. Спойлер: у нее получилось не с первого раза.

«А что будет, когда мост перекроют?»: как я пыталась уехать на Левый берег в час пик
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#Диана Рязанцева#Пробки#Омск#Мэрия#Иртыш#Перекрытие моста#Итоги дня#Министерство транспорта#Транспортная сеть#Усть-Ишим#Черлак#Автобусные маршруты#Уровень воды#Телецентр
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