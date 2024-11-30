Сокращение маршрутов, уровень воды в Иртыше, перекрытие моста. Омск сегодня

За пять лет количество автобусных маршрутов, связывающих Омск с районами, сократилось на 25% — с 326 до 245. В Министерстве транспорта Омской области объясняют это оптимизацией бюджетных расходов и транспортной сети. На ряде маршрутов увеличено количество рейсов, а также организованы новые маршруты внутри районов, чтобы компенсировать неудобства для жителей.