Министерство транспорта

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Люди больше не нужны? Как «умные» технологии могут изменить бизнес в Омске
6 ноября, 11:22
Дорога в никуда: жители Омской области жалуются на состояние трассы перед зимой
30 октября, 08:14
На личном контроле. Глава Омского района посетил Новотроицкое сельское поселение
28 сентября, 10:27
«Взлет» малой авиации? Глава «Аэропрома» рассказал о запуске рейсов из Омска в Тару
22 сентября, 13:59
«Пока» метромост. Омичи в соцсетях пожаловались на глубокие провалы под метромостом
18 мая, 11:22
Стало известно, когда в Омской области начнут курсировать теплоходы
В министерстве транспорта Омской области опубликовали расписание маршрутов теплоходов, они начнут курсировать с 1 мая.
2 апреля, 10:00
110 млн на правки. Пусковой комплекс гидроузла под Омском достроят только в 2025 году
29 марта, 04:00
После перекрытия бульвара Архитекторов омичи не укладываются в пересадочный тариф
26 марта, 11:16
Исполнители те же. В Омской области в 127 млн обойдется организация паромных переправ
22 марта, 05:01
Все на дачу. Омский минтранс ищет перевозчиков для 21 садового маршрута
16 марта, 10:13
Вадим Кормилец рассказал о снижении некомплекта водителей омских автобусов
По словам директора дептранса, чтобы полностью укомплектовать ПАТП №8 нужно около 170 водителей.
20 февраля, 10:07
Омичи-преступники, проблемы с транспортом и расплавленный потолок. Омск сегодня
22 января, 14:20
Свяжет Верхний Карбуш с «Мегой». В Омске запускают новый пригородный маршрут
18 января, 05:24
Для удобства жителей. Пять автобусных маршрутов левобережья изменили схему движения
По сообщению департамента транспорта омской мэрии, такие изменения приняты для удобства жителей микрорайона «Кристалл».
12 января, 08:39
2023
«Когда появится совесть?»: жители омской деревни часами не могут добраться до города
30 ноября 2023, 10:24
Все-таки состоялся. Проектировать достройку гидроузла под Омском будут питерцы
25 октября 2023, 04:52
Договор на миллион. В омских автобусах появится 50 новых валидаторов
Муниципальное предприятие «Пассажирсервис» заключило договор о закупке с АО «Пи Джи групп».
7 сентября 2023, 09:55
Ямы залатали песком. В Омской области нет средств на капремонт разрушающейся дороги
4 сентября 2023, 06:54
Без права на нижнюю полку. Какие нововведения ждут пассажиров РЖД в следующем месяце
30 августа 2023, 14:20
Омские теплоходы в 2023 году перевезли около 12 тысяч человек
Половина навигационного периода осталась позади.
5 августа 2023, 03:03

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