gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Черлак

Выбрать дату
2024
Северный ветер. В Омской области снесло столб, оставив село без связи
11 октября, 08:24
Ушел на рыбалку. В Омской области ищут мужчину в рыбацких сапогах
Его разыскивает отряд добровольцев, полиция и правоохранительные органы.
9 октября, 05:28
Неделю без молока. Жители Омской области пожаловались на пустые полки в магазинах
3 июля, 05:36
«Приходится в Омск ездить». Черлакский район остался без врача-хирурга
15 апреля, 10:04
2023
В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы
30 декабря 2023, 03:10
Зиц-председатель из Черлака. Омичку осудили за незаконный оборот денежных средств
Данные от личных кабинетов женщина передала неустановленному лицу за 15 тысяч рублей.
9 ноября 2023, 04:52
Без света и воды. Черлак в Омской области на один день останется без услуг
В населенном пункте пройдут плановые работы на местной электростанции.
30 октября 2023, 05:59
Избитый омич после драки переехал своих обидчиков на автомобиле
5 октября 2023, 06:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика