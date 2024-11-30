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Posted 30 ноября, 11:10

Published 30 ноября, 11:10

Modified 30 ноября, 11:13

Updated 30 ноября, 11:13

Уровень воды в Иртыше поднялся выше нормы

Иртыш под ледоставом: как меняется уровень воды в Омской области

30 ноября 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney.

Уровень воды в Иртыше поднялся выше нормы

Самый сильный подъем уровня зафиксирован у Черлака — 73 см за сутки.

Согласно данным УГМС, на большинстве участков реки Иртыш в Омской области уже появился ледостав с полыньями. Это обычное явление для осени, когда уровень воды временно повышается. Причиной этому является направление течения реки с юга на север и перенос теплых вод в более холодные районы. На большинстве участков реки Иртыш в Омской области был установлен ледостав, сопровождающийся полыньями.

Подъем уровня воды в Иртыше в осенний период зависит от нескольких факторов:

  • Количества осадков;
  • Количество сбросов воды из водохранилищ в Казахстане;
  • Температура воздуха.

В ноябре среднемесячные уровни воды на реках Омской области были на 0,3–1,2 метра выше нормы.

Однако с повышением температуры воздуха, особенно после начала установления ледостава, на некоторых участках реки, таких как Карташово и Усть-Ишим, произошло забивание русла льдом. Это вызвало рост уровня воды на участках от Черлака до Красноярки — до 0,9 м за сутки, а общий объем составил 1,3-2,4 м.

Подъем уровня воды в Иртыше может отличаться в разных местах из-за того, как река изгибается и насколько сильно она забита льдом. Например, в Омске уровень воды начал повышаться с 18 по 21 ноября, когда на реке был сильный ледоход. Но после 22 ноября, когда ледостав укрепился, подъем уровня стал медленнее — всего 8 см за сутки.
На сегодняшний день уровень воды в Омске составляет 180 см, что ниже летнего максимума на 1,3 м. Самый сильный подъем уровня — 73 см за сутки — зафиксирован у Черлака.

В дальнейшем на юге области продолжится установление ледостава, и уровень воды в реке начнет снижаться.

Сейчас в Омской области температура воздуха остается переменной, что может повлиять на изменение уровня воды в реке. Прогнозируется, что в ближайшие дни будет чередование теплых и холодных дней. Если температура вновь повысится, это может привести к усилению таяния льда и изменению уровня воды в реке.

Напомним, что в Черлакском районе, в поселке Затон, введен режим повышенной готовности из-за угрозы затопления. Ситуация возникла на фоне резкого подъема уровня воды в реке Иртыш. Рабочий поселок находится в пойме реки. Спасатели МЧС следят за обстановкой и готовы оперативно вмешаться, если ситуация ухудшится.

Поселок в Омской области рискует уйти под воду из-за сильного подъема Иртыша
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Казахстан#Иртыш#Осень#Ледоход#Осадки#Прогноз#Температура воздуха#Черлак#Снижение уровня воды
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