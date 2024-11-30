Иртыш под ледоставом: как меняется уровень воды в Омской области

Posted 30 ноября, 11:10
Published 30 ноября, 11:10
Modified 30 ноября, 11:13
Updated 30 ноября, 11:13
Согласно данным УГМС, на большинстве участков реки Иртыш в Омской области уже появился ледостав с полыньями. Это обычное явление для осени, когда уровень воды временно повышается. Причиной этому является направление течения реки с юга на север и перенос теплых вод в более холодные районы. На большинстве участков реки Иртыш в Омской области был установлен ледостав, сопровождающийся полыньями.
Подъем уровня воды в Иртыше в осенний период зависит от нескольких факторов:
В ноябре среднемесячные уровни воды на реках Омской области были на 0,3–1,2 метра выше нормы.
Однако с повышением температуры воздуха, особенно после начала установления ледостава, на некоторых участках реки, таких как Карташово и Усть-Ишим, произошло забивание русла льдом. Это вызвало рост уровня воды на участках от Черлака до Красноярки — до 0,9 м за сутки, а общий объем составил 1,3-2,4 м.
Подъем уровня воды в Иртыше может отличаться в разных местах из-за того, как река изгибается и насколько сильно она забита льдом. Например, в Омске уровень воды начал повышаться с 18 по 21 ноября, когда на реке был сильный ледоход. Но после 22 ноября, когда ледостав укрепился, подъем уровня стал медленнее — всего 8 см за сутки.
На сегодняшний день уровень воды в Омске составляет 180 см, что ниже летнего максимума на 1,3 м. Самый сильный подъем уровня — 73 см за сутки — зафиксирован у Черлака.
В дальнейшем на юге области продолжится установление ледостава, и уровень воды в реке начнет снижаться.
Сейчас в Омской области температура воздуха остается переменной, что может повлиять на изменение уровня воды в реке. Прогнозируется, что в ближайшие дни будет чередование теплых и холодных дней. Если температура вновь повысится, это может привести к усилению таяния льда и изменению уровня воды в реке.
Напомним, что в Черлакском районе, в поселке Затон, введен режим повышенной готовности из-за угрозы затопления. Ситуация возникла на фоне резкого подъема уровня воды в реке Иртыш. Рабочий поселок находится в пойме реки. Спасатели МЧС следят за обстановкой и готовы оперативно вмешаться, если ситуация ухудшится.