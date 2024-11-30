Иртыш под ледоставом: как меняется уровень воды в Омской области

Подъем уровня воды в Иртыше может отличаться в разных местах из-за того, как река изгибается и насколько сильно она забита льдом. Например, в Омске уровень воды начал повышаться с 18 по 21 ноября, когда на реке был сильный ледоход. Но после 22 ноября, когда ледостав укрепился, подъем уровня стал медленнее — всего 8 см за сутки.

На сегодняшний день уровень воды в Омске составляет 180 см, что ниже летнего максимума на 1,3 м. Самый сильный подъем уровня — 73 см за сутки — зафиксирован у Черлака.