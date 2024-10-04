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Автобусные маршруты

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Октябрь
Не хватает перевозчиков. В Омске отменили сразу шесть автобусов
4 октября, 05:26
Сентябрь
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
Июль
Уничтоженный автобус, пожар в суши-баре и суд над главой района. Омск сегодня
10 июля, 15:06
Июнь
Уже сегодня. В Омске из-за перекрытия дорог изменили схему движения ряда автобусов
10 июня, 03:20
Апрель
20 направлений. В омском минтрансе опубликовали расписание садовых маршрутов
В этом году для дачников заработает 20 межмуниципальных маршрутов, они будут курсировать с 20 апреля по 20 октября.
11 апреля, 13:15
Март
Привыкайте. На Левобережье поменяют схемы 18 маршрутов пассажирского транспорта
21 марта, 08:25
В мэрии Омска прокомментировали перекрытие перекрестка улиц Степанца и 70 лет Октября
17 марта, 04:50

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