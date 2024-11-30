От 326 до 245: как изменилось количество автобусных маршрутов в Омской области

Posted 30 ноября, 04:09
Published 30 ноября, 04:09
Modified 30 ноября, 04:11
Updated 30 ноября, 04:11
В Омской области за последние пять лет произошло значительное сокращение числа автобусных маршрутов, связывающих город с районами. Как сообщает НГС55, в 2019 году из города в различные районы области курсировало 326 автобусных маршрутов. Однако к 2024 году их количество уменьшилось до 245.
Министерство транспорта региона объясняет это сокращение необходимостью оптимизации бюджетных расходов. В условиях ограниченного финансирования приняли решение пересмотреть транспортную сеть, чтобы сделать её более экономически эффективной.
Для того чтобы жители сельских населённых пунктов не испытывали трудностей с транспортной доступностью, минтранс предприняли меры по изменению маршрутов. В частности, добавили дополнительные рейсы и ввели новые маршруты внутри районов.
Напомним, что с 30 ноября на Левом берегу изменятся маршруты некоторых троллейбусов и автобусов из-за ремонта на мосту им. 60-летия ВЛКСМ.