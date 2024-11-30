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Posted 30 ноября, 04:09

Published 30 ноября, 04:09

Modified 30 ноября, 04:11

Updated 30 ноября, 04:11

В Омске за пять лет количество автобусов из города в районы сократилось на 25%

От 326 до 245: как изменилось количество автобусных маршрутов в Омской области

30 ноября 2024, 04:09
Фото: 1MI.

В Омске за пять лет количество автобусов из города в районы сократилось на 25%

Сокращение числа автобусных маршрутов в Омской области за последние пять лет объясняется оптимизацией транспортной сети и бюджетных расходов, утверждает региональный минтранс.

В Омской области за последние пять лет произошло значительное сокращение числа автобусных маршрутов, связывающих город с районами. Как сообщает НГС55, в 2019 году из города в различные районы области курсировало 326 автобусных маршрутов. Однако к 2024 году их количество уменьшилось до 245.

Министерство транспорта региона объясняет это сокращение необходимостью оптимизации бюджетных расходов. В условиях ограниченного финансирования приняли решение пересмотреть транспортную сеть, чтобы сделать её более экономически эффективной.

Для того чтобы жители сельских населённых пунктов не испытывали трудностей с транспортной доступностью, минтранс предприняли меры по изменению маршрутов. В частности, добавили дополнительные рейсы и ввели новые маршруты внутри районов.

Напомним, что с 30 ноября на Левом берегу изменятся маршруты некоторых троллейбусов и автобусов из-за ремонта на мосту им. 60-летия ВЛКСМ.

Омичей предупредили об изменении движения общественного транспорта на Левом берегу
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#Екатерина Тараленко#Транспорт#Омск#Омская область#Маршруты#Новости#Автобусы#Транспортная доступность
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