От 326 до 245: как изменилось количество автобусных маршрутов в Омской области

В Омской области за последние пять лет произошло значительное сокращение числа автобусных маршрутов, связывающих город с районами. Как сообщает НГС55, в 2019 году из города в различные районы области курсировало 326 автобусных маршрутов. Однако к 2024 году их количество уменьшилось до 245.