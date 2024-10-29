Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня

Ночью и утром в Омске шел мокрый снег, в некоторых районах наблюдался туман. Из-за этого на дорогах и тротуарах образовался гололед, а пробки на городских магистралях достигли семи баллов. На протяжении следующих трех дней в регионе ожидается неустойчивая погода и такие же снегопады.