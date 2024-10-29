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Posted 29 октября, 14:08

Published 29 октября, 14:08

Modified 29 октября, 14:12

Updated 29 октября, 14:12

Иллюстрация

Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня

29 октября 2024, 14:08
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Утром Омск накрыл ледяной дождь с мокрым снегом

Ночью и утром в Омске шел мокрый снег, в некоторых районах наблюдался туман. Из-за этого на дорогах и тротуарах образовался гололед, а пробки на городских магистралях достигли семи баллов. На протяжении следующих трех дней в регионе ожидается неустойчивая погода и такие же снегопады.

Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом
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Новость №2. Омские власти хотят купить новый туристический автобус

Мэрия Омска начала поиска поставщика туристического автобуса стоимостью 12,5 млн рублей. Транспорт будет использоваться для перевозки иностранных и иногородних делегаций и заменит микроавтобус, которому уже 30 лет. Заявки от поставщиков принимаются до 5 ноября.

Мэрия Омска планирует купить автобус за 12,5 млн для иностранных делегаций
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Новость №3. В Омске начали разбирать аварийный дом на 20-го Партсъезда

Сегодня в омских Нефтяниках начали разбирать аварийный дом, который постепенно разрушался на протяжении нескольких лет. Демонтажом занимается компания «Эталон». Работы будут выполнены в несколько этапов и совершенно бесплатно для города.

Старый дом уходит в прошлое: в Омске начали сносить аварийную пятиэтажку
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