gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Снос зданий

Выбрать дату
2024
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
Новые купюры, снос сотен домов и зимнее расписание самолетов. Омск сегодня
25 октября, 15:32
Снесут 472 дома. В Омске анонсировали комплексную застройку на Северных
25 октября, 07:04
Опыт имеется. Омичке заплатят 2,7 млн рублей за снос трех аварийных домов
30 июля, 03:00
Омская администрация признала авариным 107-летний многоквартирный дом
22 мая, 13:58
Больше 300 домов под снос. В Омске на Лермонтова хотят построить новый микрорайон
25 апреля, 04:55
«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных
25 апреля, 04:52
Снос проблемной гимназии, оттепель в подъезде и кресло за 2 миллиона. Омск сегодня
28 марта, 14:06
Дряхлые стены. В депстрое объяснили внезапное начало демонтажа омской гимназии №88
28 марта, 09:44
Грохот кирпича среди ночи. На улице Лермонтова в Омске обрушилось одноэтажное здание
21 марта, 09:35
Грозит снос. Омский депарх пошел в суд из-за постройки рядом со стадионом «Юность»
4 марта, 05:54
Захватили и застроили. 42 тысячи кв. м земли в центре Омска требуют забрать через суд
12 февраля, 10:23
2023
Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
28 декабря 2023, 06:20
Стала аварийной 10 лет назад. Омскую двухэтажку на Телевизионке снесут за 2 миллиона
21 ноября 2023, 06:08
Конец еще одной «заброшки». В Омске здание бывшей биофабрики снесут к маю 2024 года
13 ноября 2023, 06:49
Сэкономили больше миллиона. В Омске нашли подрядчиков для сноса еще двух «авариек»
18 августа 2023, 06:55
Минус один стадион. На окраине Омска решили снести заброшенный спорткомплекс «Сокол»
17 августа 2023, 09:43
Смерть эпохи. В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»
16 августа 2023, 05:18
«Брусника» положила глаз. Стал известен инвестор застройки Омского кадетского корпуса
11 августа 2023, 08:49
На снос аварийного дома в Ленинском округе Омска выделили почти миллион рублей
3 августа 2023, 04:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика