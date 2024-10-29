gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Делегация

Выбрать дату
2024
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
Мэр Омска Сергей Шелест накануне Дня города встретился с зарубежными делегациями
2 августа, 11:43
2023
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко встретил делегацию из Киргизии
27 июля 2023, 11:09
С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев
24 июля 2023, 09:16
Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию на ПМЭФ -2023
14 июня 2023, 11:49
В Омск прибыла делегация из Ставропольского края
15 мая 2023, 14:04
2022
Глава Омской области Бурков впервые отправился в Таджикистан
Александр Бурков возглавил делегацию Омской области.
12 декабря 2022, 05:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика