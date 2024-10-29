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Posted 29 октября, 03:01

Published 29 октября, 03:01

Modified 29 октября, 05:16

Updated 29 октября, 05:16

Омск накрыл ледяной дождь с мокрым снегом

Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом

29 октября 2024, 03:01
Фото: gorod55.ru.

Омск накрыл ледяной дождь с мокрым снегом

На протяжении нескольких дней в Омске будет мокрая погода со снегом и ветром.

Вторник, 29 октября, в Омске начался с похолодания и по-настоящему осенней и мокрой погоды. Ночью наблюдались минусовые температуры, снег и туман, что привело к гололеду утром и пробкам на дорогах. Утром омичи заметили, что все улицы покрыты белоснежным снегом, который тает и превращается в лужи и грязь.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в городе наблюдаются 7-балльные пробки.

По прогнозам синоптиком, сегодня в городе ожидается 0…+5° градусов, а также сильный ветер 7-12 м/с. Также продолжится мокрая погода с падающим снегом.

Утро для автомобилистов началось с пробок на дорогах и чистки машины перед поездкойУтро для автомобилистов началось с пробок на дорогах и чистки машины перед поездкой
Утро для автомобилистов началось с пробок на дорогах и чистки машины перед поездкойУтро для автомобилистов началось с пробок на дорогах и чистки машины перед поездкой
Утро для автомобилистов началось с пробок на дорогах и чистки машины перед поездкой. Фото: gorod55.ru

На протяжении следующих трех дней в Омске обещают неустойчивую погоду. 30 октября ожидается слабый снег местами, а ветер немного утихнет. Ночью температура опустится до -1…-6°, днем поднимется до +1…+6°.

На дорогах и тротуарах много луж, которые приходится обходитьНа дорогах и тротуарах много луж, которые приходится обходить
На дорогах и тротуарах много луж, которые приходится обходитьНа дорогах и тротуарах много луж, которые приходится обходить
На дорогах и тротуарах много луж, которые приходится обходить. Фото: gorod55.ru

31 октября погода будет похожей: местами слабый снег, небольшой ветер. Ночью температура составит -1…-6° и днем +1…+6°.

Самокаты все еще доступны для поездок в приложении, однако мало кто желает кататься на них в такую погодуСамокаты все еще доступны для поездок в приложении, однако мало кто желает кататься на них в такую погоду
Самокаты все еще доступны для поездок в приложении, однако мало кто желает кататься на них в такую погодуСамокаты все еще доступны для поездок в приложении, однако мало кто желает кататься на них в такую погоду
Самокаты все еще доступны для поездок в приложении, однако мало кто желает кататься на них в такую погоду. Фото: gorod55.ru

Омичам рекомендуют быть готовыми к осадкам, тепло одеваться и быть осторожнее на дорогах.

Лучше всего себя чувствуют омичи, которые решили сегодня побыть домаЛучше всего себя чувствуют омичи, которые решили сегодня побыть дома
Лучше всего себя чувствуют омичи, которые решили сегодня побыть домаЛучше всего себя чувствуют омичи, которые решили сегодня побыть дома
Лучше всего себя чувствуют омичи, которые решили сегодня побыть дома. Фото: gorod55.ru
Доставайте пуховики. Совсем скоро Омскую область накроет череда снегопадов
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