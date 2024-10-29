Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом

Posted 29 октября, 03:01
Published 29 октября, 03:01
Modified 29 октября, 05:16
Updated 29 октября, 05:16
Вторник, 29 октября, в Омске начался с похолодания и по-настоящему осенней и мокрой погоды. Ночью наблюдались минусовые температуры, снег и туман, что привело к гололеду утром и пробкам на дорогах. Утром омичи заметили, что все улицы покрыты белоснежным снегом, который тает и превращается в лужи и грязь.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, в городе наблюдаются 7-балльные пробки.
По прогнозам синоптиком, сегодня в городе ожидается 0…+5° градусов, а также сильный ветер 7-12 м/с. Также продолжится мокрая погода с падающим снегом.
На протяжении следующих трех дней в Омске обещают неустойчивую погоду. 30 октября ожидается слабый снег местами, а ветер немного утихнет. Ночью температура опустится до -1…-6°, днем поднимется до +1…+6°.
31 октября погода будет похожей: местами слабый снег, небольшой ветер. Ночью температура составит -1…-6° и днем +1…+6°.
Омичам рекомендуют быть готовыми к осадкам, тепло одеваться и быть осторожнее на дорогах.