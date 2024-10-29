Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом

Вторник, 29 октября, в Омске начался с похолодания и по-настоящему осенней и мокрой погоды. Ночью наблюдались минусовые температуры, снег и туман, что привело к гололеду утром и пробкам на дорогах. Утром омичи заметили, что все улицы покрыты белоснежным снегом, который тает и превращается в лужи и грязь.