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Posted 29 октября, 08:12

Published 29 октября, 08:12

Modified 29 октября, 08:14

Updated 29 октября, 08:14

Иллюстрация

Мэрия Омска планирует купить автобус за 12,5 млн для иностранных делегаций

29 октября 2024, 08:12
Фото: 1MI. Иллюстрация
Предыдущий автобус прослужил для этих целей 30 лет.

Мэрия Омска планирует приобрести туристический автобус за 12,5 млн рублей. Заявки от поставщиков принимают до 5 ноября. Необходимо будет привезти автобус HIGER или его эквивалент.

«Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта», — говорится в документах.

Отметим, что автобусы модели HIGER KLQ6928Q вмещают 35 пассажиров и предназначаются для поездок по межгороду.

Город55 уточнил в мэрии Омска, для каких целей приобретут транспорт.

«Приобретение нового автомобиля позволит заменить прежний микроавтобус 1994 года выпуска с высокой степенью износа. Транспорт будет задействован в работе иногородних и иностранных делегаций и проведении межведомственных выездов на территории города», — рассказали в администрации.

Ранее Город55 сообщал, что в автобусах «Омскоблавтотранса» появятся новые валидаторы. Их установит новосибирская компания.

Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах
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#Евгений Игишев#Транспорт#Туризм#Омск#Автобус#Валидаторы#Город55#Поставщики
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