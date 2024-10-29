Мэрия Омска планирует купить автобус за 12,5 млн для иностранных делегаций

Posted 29 октября, 08:12
Published 29 октября, 08:12
Modified 29 октября, 08:14
Updated 29 октября, 08:14
Мэрия Омска планирует приобрести туристический автобус за 12,5 млн рублей. Заявки от поставщиков принимают до 5 ноября. Необходимо будет привезти автобус HIGER или его эквивалент.
«Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта», — говорится в документах.
Отметим, что автобусы модели HIGER KLQ6928Q вмещают 35 пассажиров и предназначаются для поездок по межгороду.
Город55 уточнил в мэрии Омска, для каких целей приобретут транспорт.
«Приобретение нового автомобиля позволит заменить прежний микроавтобус 1994 года выпуска с высокой степенью износа. Транспорт будет задействован в работе иногородних и иностранных делегаций и проведении межведомственных выездов на территории города», — рассказали в администрации.
Ранее Город55 сообщал, что в автобусах «Омскоблавтотранса» появятся новые валидаторы. Их установит новосибирская компания.