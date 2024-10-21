Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет

Posted 21 октября, 02:50
Published 21 октября, 02:50
Modified 21 октября, 03:09
Updated 21 октября, 03:09
Вечером 19 октября по омским пабликам разлетелась информация о том, что несколько подростков сильно побили двух молодых парней. Предполагается, что все произошло из-за того, что кто-то не поделил девушку. Как сообщили очевидцы в соцсетях, одному из пострадавшему сильно разбили нос.
Сообщения о драке «долетели» и до Екатерины Мизулиной, главы «Лиги безопасного интернета». Она рассказала о том, что информация об инциденте направлена в следственный комитет для дальнейшей проверки.
«На видео сначала драка, а потом толпой жестоко избивают одного из парней. Якобы поссорились из-за девушки. Направили обращение в следственный комитет», — сообщила Мизулина.
Как уточнили в ведомстве, в Омске следователи уже занимаются проверкой. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и проверить, как работали ответственные службы. По результатам примут решение. Также факт проверки подтвердили и в полиции.