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Posted 21 октября, 02:50

Published 21 октября, 02:50

Modified 21 октября, 03:09

Updated 21 октября, 03:09

Омские подростки устроили жестокую драку из-за девушки

Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет

21 октября 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney

Омские подростки устроили жестокую драку из-за девушки

Кадры с места разборок разлетелись по омским пабликам.

Вечером 19 октября по омским пабликам разлетелась информация о том, что несколько подростков сильно побили двух молодых парней. Предполагается, что все произошло из-за того, что кто-то не поделил девушку. Как сообщили очевидцы в соцсетях, одному из пострадавшему сильно разбили нос.

Фото: Омск Live

Сообщения о драке «долетели» и до Екатерины Мизулиной, главы «Лиги безопасного интернета». Она рассказала о том, что информация об инциденте направлена в следственный комитет для дальнейшей проверки.

«На видео сначала драка, а потом толпой жестоко избивают одного из парней. Якобы поссорились из-за девушки. Направили обращение в следственный комитет», — сообщила Мизулина.

Как уточнили в ведомстве, в Омске следователи уже занимаются проверкой. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и проверить, как работали ответственные службы. По результатам примут решение. Также факт проверки подтвердили и в полиции.

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#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Видео#Драка#Полиция#Омск#Следственный комитет#Подростки#Соцсети#Девушка#Новости#Насилие#Екатерина Мизулина#Лига безопасного интернета
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