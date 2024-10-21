Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет

Вечером 19 октября по омским пабликам разлетелась информация о том, что несколько подростков сильно побили двух молодых парней. Предполагается, что все произошло из-за того, что кто-то не поделил девушку. Как сообщили очевидцы в соцсетях, одному из пострадавшему сильно разбили нос.