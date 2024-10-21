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Массовая драка

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2024
Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня
21 октября, 15:11
Конфликт на Ленина. В Омске ищут компанию молодых людей, избивших 19-летнего парня
Участники конфликта попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Теперь их разыскивает полиция.
12 июля, 07:57
Омский «Авангард» сегодня в Тольятти проведет третий матч плей-офф против «Лады»
Две домашние игры остались за «ястребами» — 5:1, 3:2 ОТ.
5 марта, 03:57
«Авангард» и «Лада» устроили массовую драку в конце первого матча плей-офф
Конфликт произошел на последней минуте основного времени после подножки игрока тольяттинцев.
1 марта, 16:33
Состояние теплосетей, громкая перестановка в УМВД и драка в ресторане. Омск сегодня
13 февраля, 14:13
2023
«Вот это жестко». Возле скандального омского «Хмелька» произошла массовая драка
11 июня 2023, 12:59
2022
В Омске толпа пассажиров сошлась врукопашную прямо в автобусе
Из-за чего произошел конфликт очевидец не сообщил.
15 октября 2022, 09:31

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