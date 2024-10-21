«Заложат арену в ломбард». «Авангард» нашел нового кандидата на пост главного тренера

Posted 21 октября, 14:56
Published 21 октября, 14:56
Modified 21 октября, 15:00
Updated 21 октября, 15:00
По информации хоккейного обозревателя Михаила Зислиса, в ближайшее время в «Авангарде» может смениться главный тренер. Руководство клуба связывалось с представителями канадского специалиста Жерара Галлана, который уже два года не занимается подготовкой команд.
«Запросы этого специалиста оказались очень серьезными. Видимо, пригласить его в Омск удастся, только заложив половину G-Drive Арены в ломбард. Продолжаю наблюдение за ситуацией. Руководству клуба надо что-то делать, поскольку Сергей Звягин вряд ли сможет вывести команду из глубокого кризиса», — добавил эксперт.
Напомним, что это не все изменения в клубе, которые могут произойти в ближайшее время. Ранее появилась информация, что команду покидает канадский защитник Даррен Диц, также расторгнуть контракт собираются с нападающим Коулом Касселсом.