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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

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Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня

20 июля 2024, 14:03
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Центральном округе Омска произошел крупный пожар с погибшим

Сегодня днем на участке около дома №1 по улице 19-я Линия загорелась газовая труба, пламя перекинулось на семь построек. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело одного погибшего. На месте работали сотрудники МЧС, прокуратуры и следственного комитета. По факту случившегося проводится проверка.

В Омске на месте чешского ресторана «У Швейка» появится новое заведение
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Новость №2. Омичи отдали мошенникам почти миллиард рублей за полгода

3 085 жителей Омской области стали жертвами мошенников с начала 2024 года, они отдали аферистам более 840 млн рублей. Один из недавних случаев произошел с пенсионеркой. Она обратилась в полицию и рассказала, что увидела в интернете рекламу о получении дохода от инвестирования и решила попробовать заработать. В результате лжеаналитики инвестиционной компании похитили ее средства. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Есть погибший. Омская прокуратура начала проверку после крупного пожара в ЦАО
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Новость №3. Скоро в центре Омска откроется новый ресторан

На проспекте Карла Маркса в Омске закрылся ресторан чешской кухни «У Швейка», скоро на его месте появится новое заведение — проект шеф-повара Игоря Белоглазова. Ресторан «Рэми» будет специализироваться на блюдах из сыра, для их приготовления планируется закупать продукт у лучших сыроварен, в том числе итальянских.

Продолжают доверять. С начала года омичи отдали мошенникам почти миллиард рублей
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