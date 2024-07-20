Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня

3 085 жителей Омской области стали жертвами мошенников с начала 2024 года, они отдали аферистам более 840 млн рублей. Один из недавних случаев произошел с пенсионеркой. Она обратилась в полицию и рассказала, что увидела в интернете рекламу о получении дохода от инвестирования и решила попробовать заработать. В результате лжеаналитики инвестиционной компании похитили ее средства. По этому факту возбуждено уголовное дело.