Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Новость №1. В Центральном округе Омска произошел крупный пожар с погибшим
Сегодня днем на участке около дома №1 по улице 19-я Линия загорелась газовая труба, пламя перекинулось на семь построек. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело одного погибшего. На месте работали сотрудники МЧС, прокуратуры и следственного комитета. По факту случившегося проводится проверка.
Новость №2. Омичи отдали мошенникам почти миллиард рублей за полгода
3 085 жителей Омской области стали жертвами мошенников с начала 2024 года, они отдали аферистам более 840 млн рублей. Один из недавних случаев произошел с пенсионеркой. Она обратилась в полицию и рассказала, что увидела в интернете рекламу о получении дохода от инвестирования и решила попробовать заработать. В результате лжеаналитики инвестиционной компании похитили ее средства. По этому факту возбуждено уголовное дело.
Новость №3. Скоро в центре Омска откроется новый ресторан
На проспекте Карла Маркса в Омске закрылся ресторан чешской кухни «У Швейка», скоро на его месте появится новое заведение — проект шеф-повара Игоря Белоглазова. Ресторан «Рэми» будет специализироваться на блюдах из сыра, для их приготовления планируется закупать продукт у лучших сыроварен, в том числе итальянских.