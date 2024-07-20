Продолжают доверять. С начала года омичи отдали мошенникам почти миллиард рублей

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
С начала года от действий мошенников пострадали 3 085 жителей Омской области, такие данные опубликовали в региональной прокуратуре. Ущерб от действий аферистов же составил более 840 млн рублей.
«Граждане продолжают доверять мошенникам, которые предлагают быстро разбогатеть, занимаясь в сети интернет инвестированием», — рассказали правоохранители.
Один из случаев произошел несколько дней назад, 15 июля. С заявлением о краже денег в полицию обратилась 76-летняя омичка. Она рассказала, что увидела в интернете рекламу о получении дохода от инвестирования и перешла по ссылке на биржевую платформу. Там она оставила свой номер, чтобы с ней смогли связаться «эксперты».
Позже ей действительно позвонили. Мошенник представился аналитиком инвестиционной компании и установил на телефон потерпевшей приложение, куда она перевела свои сбережения под видом инвестирования. Когда женщина не смогла вывести средства обратно, поняла, что ее обманули.
Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.