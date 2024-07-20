Продолжают доверять. С начала года омичи отдали мошенникам почти миллиард рублей

Один из случаев произошел несколько дней назад, 15 июля. С заявлением о краже денег в полицию обратилась 76-летняя омичка. Она рассказала, что увидела в интернете рекламу о получении дохода от инвестирования и перешла по ссылке на биржевую платформу. Там она оставила свой номер, чтобы с ней смогли связаться «эксперты».