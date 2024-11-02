gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Рестораны

Выбрать дату
Ноябрь
Суши вместо пекарен: как за год изменился общепит в Омске
2 ноября, 05:59
Октябрь
На месте ресторана «Тамада» в омском «Летуре» откроется ресторан «БаклаДжани»
22 октября, 13:15
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
В Новосибирске пройдет прощание с омским ресторатором Яном Скопиным
В Новосибирске 20 октября состоится прощание с Яном Скопиным, основателем успешной сети ресторанов и энотек, оставившим яркий след в сибирской гастрономии.
18 октября, 11:34
Массовая отмена автобусов, любители ресторанов и товары для квадроберов. Омск сегодня
4 октября, 14:52
Омичи в этом году «проели» в кафе и ресторанах почти 22 млрд рублей
4 октября, 09:43
Сентябрь
В Омске откроется ресторан грузинской кухни из Новосибирска
Заведение откроется осенью этого года и уже ищет сотрудников.
27 сентября, 12:48
Август
Для омичей в дни фестиваля «OM FEST» подготовят цифровое меню
28 августа, 06:52
«Площадки работают». В центре Омска за 350 млн продают Камергерский переулок
15 августа, 06:01
Июль
Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня
20 июля, 14:03
В Омске на месте чешского ресторана «У Швейка» появится новое заведение
20 июля, 08:44
Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт
17 июля, 07:40
15 тысяч за вход: в Омске продают «приватный ресторан»
14 июля, 13:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика