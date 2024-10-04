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Заведение

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Октябрь
Массовая отмена автобусов, любители ресторанов и товары для квадроберов. Омск сегодня
4 октября, 14:52
Скоро в Омске откроется популярная московская сеть PIMS
2 октября, 11:59
Июль
Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня
20 июля, 14:03
Омичам показали, в каком состоянии после ливня оказались заведения на улице Ленина
12 июля, 02:56
Июнь
В центре Омска на проспекте Маркса откроется кофейня «Терра Кофе»
4 июня, 04:54
Апрель
В Омске в здании бывшей «Атлантиды» выставили на продажу бар за 10 млн рублей
24 апреля, 10:44
«Давняя идея». Виктор Скуратов рассказал о планах открыть кофейню в Южной Корее
15 апреля, 13:59
Больше не синий. Фасад здания на улице Ленина в Омске вернули в первоначальный вид
Фасад здания на Любинском проспекте, который омский предприниматель покрасил в яркий цвет, снова стал бежевым.
9 апреля, 11:58
Февраль
В центре Омска на месте популярной пиццерии откроется новое заведение
13 февраля, 11:57

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