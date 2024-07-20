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Сыр

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Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня
20 июля, 14:03
В Омске на месте чешского ресторана «У Швейка» появится новое заведение
20 июля, 08:44
В Омской области за 157 млн выставили на продажу цехи по производству сыра и колбасы
27 июня, 05:00
Крупный омский производитель сыров собрался реконструировать здание в Полтавке
4 марта, 07:37
2023
Молочка с секретом. В Омскую область завезли фальсифицированные сливочное масло и сыр
Производитель и владелец продукции отделались предостережениями.
22 мая 2023, 10:57
В Роспотребнадзоре предупредили омичей об опасном молочном продукте
Фальсифицированный сыр производила рязанская фирма «Крисмар».
19 апреля 2023, 09:23
2022
Через омскую границу с Казахстаном пытались нелегально вывезти 52 кг сыра
У перевозчика не было ветеринарных документов.
23 сентября 2022, 10:15

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