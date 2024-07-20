В Омске на месте чешского ресторана «У Швейка» появится новое заведение

Ресторан чешской кухни «У Швейка», который работал в Омске с 2000 года, закрылся, сейчас в его помещении на проспекте Карла Маркса идет ремонт. Известно, что на этом месте скоро откроется новое заведение, автором проекта выступил омский шеф-повар Игорь Белоглазов.