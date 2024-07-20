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В Омске на месте «У Швейка» появится сырный ресторан «Рэми»

В Омске на месте чешского ресторана «У Швейка» появится новое заведение

20 июля 2024, 08:44
Фото: 1MI

В Омске на месте «У Швейка» появится сырный ресторан «Рэми»

В центре Омска закрылся популярный ресторан «У Швейка», сейчас в помещении идет ремонт, на этом месте планируется открыть новое заведение — сырный ресторан «Рэми».

Ресторан чешской кухни «У Швейка», который работал в Омске с 2000 года, закрылся, сейчас в его помещении на проспекте Карла Маркса идет ремонт. Известно, что на этом месте скоро откроется новое заведение, автором проекта выступил омский шеф-повар Игорь Белоглазов.

Как рассказали в телеграм-канале «Омск путеводитель», ресторан «Рэми» будет специализироваться на блюдах из сыра, для их приготовления планируется закупать продукт у лучших сыроварен, в том числе итальянских. Открытие состоится ориентировочно в начале сентября.

Напомним, что еще один ресторан Игоря Белоглазова — «Рамен с уткой» — в марте этого года попал в лонг-лист лучших ресторанов России.

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