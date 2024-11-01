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МЧС России

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Ноябрь
В Омске поздно вечером вспыхнул частный дом и хозпостройки
1 ноября, 04:19
Октябрь
Крик о помощи: как собачий поводок помог спасти пожилую омичку, упавшую в Иртыш
Пенсионерка, оказавшаяся в Иртыше, была спасена благодаря действиям очевидцев и прибывших спасателей.
30 октября, 09:19
Снег и гололед придут неожиданно: омичей предупредили о резкой смене погоды
9 октября, 10:27
Комбайн в огне: за сутки в Омской области произошло 17 ЧП
5 октября, 08:07
Сентябрь
Без пожарного извещателя. Два омича погибли ночью из-за непотушенной сигареты
В Омске из-за неосторожного обращения с сигаретой вспыхнул пожар в жилом доме, унесший жизни двух человек.
26 сентября, 07:01
Пожар в омской пятиэтажке: 4 единицы техники и 17 сотрудников МЧС боролись с огнем
13 сентября, 11:54
Трагедия в Омске. Пожар в садовом товариществе унес жизнь пенсионерки
13 сентября, 09:46
Омские спасатели МЧС потушили пожар в доме-интернате
11 сентября, 11:49
Потушили за пять минут. В Омске сгорел катер на берегу реки
9 сентября, 06:00
Обошлось без пострадавших. Омские спасатели потушили вспыхнувший автомобиль
6 сентября, 05:08
Пилотом разбившегося на Камчатке вертолета был выпускник омского летного училища
1 сентября, 11:17
Август
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
29 августа, 03:18
Июль
Омские спасатели потушили пожар на складе в Центральном округе
30 пожарных сегодня работали на улице Лескова, где загорелся склад, огонь распространился на 300 квадратных метров.
31 июля, 12:22
Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня
20 июля, 14:03
Загорелся электровелосипед. Прокуратура заинтересовалась пожаром в омской многоэтажке
Прокуратура Ленинского округа проконтролирует установление обстоятельств пожара, который произошел сегодня в многоэтажке на проспекте Карла Маркса.
17 июля, 14:31
Не дождался скорой. Омич на гидроцикле вылетел на берег и разбился о дерево
15 июля, 06:37
Виден густой столб дыма. В Ленинском округе Омска сгорел частный дом и хозпостройки
11 июля, 05:43
Снова трагедия на воде: омичка утонула в озере Соленое на территории города
11 июля, 02:58
Июнь
Житель Омской области утонул во время ночной рыбалки
30 июня, 04:01
Из-за ложного срабатывания сигнализации из омской «Меги» эвакуировали посетителей
Сегодня, 11 июня, в торговом центре «Мега» прошла эвакуация, как объяснили в региональном МЧС, причиной стало ложное срабатывание сигнализации.
11 июня, 11:17

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