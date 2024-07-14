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Затопленный Любинский, отставка в Следкоме, приговор главе района. Итоги недели

Затопленный Любинский, отставка в Следкоме, приговор главе района. Итоги недели

14 июля 2024, 10:45
Фото: Николай Эйхвальд / gorod55.ru
Вот мы и оказались в самой середине лета. По традиции, воскресенье — это время оглянуться назад и вспомнить самые «громкие» темы недели: все они здесь, в дайджесте Города55.

Тема №1. Глава омского Следственного управления покинул пост.

В рядах омских силовиков важное обновление: Олег Винников, глава СУ СК по Омской области, ушел на пенсию. Обязанности руководителя выполняет его заместитель Владислав Бражников. При этом в постоянные руководители прочат генерал-майора юстиции Виталия Батищева.

Отработал свое. Олег Винников покинул пост главы омского следкома
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Тема №2.Из-за сильного дождя затопило Любинский проспект.

11 июля в Омске разгулялась летняя стихия: шел сильный дождь, местами с градом.

Пелена из дождя и штормовой ветер. Омск накрыл мощный ливень и град
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Специалисты позже рассказали, что выпала декадная норма осадков — 21 мм.

Щедрость неба. В Омске накануне выпала декадная норма осадков
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Такое не могло пройти без последствий для города: полностью затопило, например, Любинский проспект с прилегающими Камергерским переулком и подземным переходом.

Омичам показали, в каком состоянии после ливня оказались заведения на улице Ленина
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Больше всех досталось заведениям, которые занимают на Любинском цокольный этаж: например, в ресторане-баре «Железный мост» нам рассказали, что вычерпывали воду до половины третьего ночи. В «Водоканале» сотрудникам этого заведения пообещали приехать в течение суток.

«Водоканал приедет в течение суток»: в баре на Ленина рассказали о борьбе с потопом
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Тема №3. Главе Полтавского района вынесли приговор из-за ДТП.

Александр Милашенко остается на больничном с конца мая, когда его автомобиль выехал на встречную полосу на дороге и врезался в легковой фургон «Иж».

После скандального ДТП глава Полтавского района так и не вышел с больничного
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На прошлой неделе стало известно, что дело чиновника передано в мировой суд: Милашенко обвинили в оставлении места ДТП, за это ему грозил арест до 15 суток либо лишение прав сроком до полутора лет.

Грозит лишение прав и арест. Делом главы Полтавского района Милашенко займется суд
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В суд глава района не явился, его приговорили к лишению прав на год. Впрочем, у Милашенко есть право обжаловать это решение.

На заседание не явился. Мировой суд вынес приговор главе Полтавского района Милашенко
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Были и другие важные новости. В эти выходные Омскую область накрыла магнитная буря — и специалист рассказал нам, как справиться с последствиями этого неприятного явления.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Следком#Потоп#Новости#Отставки#Олег Винников#Ливень#Полтавский район#Итоги недели#Милашенко
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