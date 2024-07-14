Затопленный Любинский, отставка в Следкоме, приговор главе района. Итоги недели

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Тема №1. Глава омского Следственного управления покинул пост.
В рядах омских силовиков важное обновление: Олег Винников, глава СУ СК по Омской области, ушел на пенсию. Обязанности руководителя выполняет его заместитель Владислав Бражников. При этом в постоянные руководители прочат генерал-майора юстиции Виталия Батищева.
Тема №2.Из-за сильного дождя затопило Любинский проспект.
11 июля в Омске разгулялась летняя стихия: шел сильный дождь, местами с градом.
Специалисты позже рассказали, что выпала декадная норма осадков — 21 мм.
Такое не могло пройти без последствий для города: полностью затопило, например, Любинский проспект с прилегающими Камергерским переулком и подземным переходом.
Больше всех досталось заведениям, которые занимают на Любинском цокольный этаж: например, в ресторане-баре «Железный мост» нам рассказали, что вычерпывали воду до половины третьего ночи. В «Водоканале» сотрудникам этого заведения пообещали приехать в течение суток.
Тема №3. Главе Полтавского района вынесли приговор из-за ДТП.
Александр Милашенко остается на больничном с конца мая, когда его автомобиль выехал на встречную полосу на дороге и врезался в легковой фургон «Иж».
На прошлой неделе стало известно, что дело чиновника передано в мировой суд: Милашенко обвинили в оставлении места ДТП, за это ему грозил арест до 15 суток либо лишение прав сроком до полутора лет.
В суд глава района не явился, его приговорили к лишению прав на год. Впрочем, у Милашенко есть право обжаловать это решение.
Были и другие важные новости. В эти выходные Омскую область накрыла магнитная буря — и специалист рассказал нам, как справиться с последствиями этого неприятного явления.
Омичка, только что отдохнувшая в казахстанском Боровом, отчиталась о путешествии: как изменились цены, что можно посмотреть, какие вещи обязательно нужно сделать, чтобы поездка точно удалась.