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Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

иллюстрация

Омичам показали, в каком состоянии после ливня оказались заведения на улице Ленина

12 июля 2024, 02:56
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В Омске из-за дождя затопило Любинский проспект, Камергерский переулок и подземный переход на улице Ленина. Это создало проблемы и для заведений.

Накануне в городе прошли сильные дожди, а в некоторых районах города выпал град размером с горошину. Водители маршруток опасались, что град может повредить лобовое стекло. Помимо этого, из-за дождя значительно ухудшилась видимость на дорогах. В результате осадков город оказался затоплен.

Из-за дождя затопило Любинский проспект и Камергерский переулок, а также подземный переход на улице Ленина. Такая же ситуация наблюдается и в других подземных переходах.

«бассейн» в подземном переходе на Ленина«бассейн» в подземном переходе на Ленина
«бассейн» в подземном переходе на Ленина
Фото: Паблик «Инцидент Омск»

Непростая ситуация сложилась и внутри заведений. Например, в ресторан-баре «Железный мост» невозможно находиться без высоких резиновых сапог.

«Работают два насоса, но вода продолжает прибывать. Даже из стиральной машины течет. А аварийные службы не спешат на помощь», — рассказали омичи.
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Видео: gorod55.ru

Вдобавок вчера департамент транспорта предупредил о временном прекращении движения троллейбусов № 15 из-за непогоды. Однако сегодня утром движение было восстановлено.

«Уважаемые омичи! Троллейбусное движение по маршруту № 15 возобновлено в полном объеме», — написали в омском дептрансе.

Горожане также рассказали в соцсетях о том, как сильный ветер повалил деревья с корнями. Например, деревья повалены рядом с детским садом № 317 на улице Моторной и возле детской поликлиники № 8 на улице Куйбышева. А на улице Гашека сломанная береза повисла на электрических проводах.

поваленные деревья на улице Куйбышеваповаленные деревья на улице Куйбышева
поваленные деревья на улице Куйбышеваповаленные деревья на улице Куйбышева
поваленные деревья на улице Куйбышева
Фото: gorod55.ru

На улице Гашека прямо на проезжей части образовалось целое море воды. Омичам приходится идти по воде, чтобы перейти дорогу, а один из автомобилей чуть не утонул.

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