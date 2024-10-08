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Олег Винников

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2024
Появился приказ. Омский следком возглавил Виталий Батищев
8 октября, 07:07
Экс-главу омского следкома Олега Винникова назначили на новую должность
7 сентября, 04:24
Затопленный Любинский, отставка в Следкоме, приговор главе района. Итоги недели
14 июля, 10:45
Из девочек в матери, вор-гимнаст и уход главы Следственного комитета. Омск сегодня
13 июля, 13:14
Отработал свое. Олег Винников покинул пост главы омского следкома
13 июля, 05:04
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на ребенка в Омске
19 мая, 15:50
Бастрыкин заинтересовался делом омской сироты, которая 5 лет не может получить жилье
Девушке отказали в предоставлении жилищного сертификата, так как ее доход не соответствует прожиточному минимуму
26 апреля, 03:09
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели 7 человек на трассе Тюмень-Омск
17 марта, 08:48
Александр Бастрыкин потребовал доклад о избиении школьника в Омской области
21 января, 05:21
Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании прорывов труб в Омске
14 января, 08:35
2023
Важно. Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти 2-летней омички
Александру Бастрыкину представят доклад о ходе дела.
8 октября 2023, 12:15
Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался омской проблемой с горячей водой
Следователи начали процессуальную проверку.
17 сентября 2023, 10:09
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обращения сироты из Омска
Девушке не предоставляют положенное по закону жилье.
23 июля 2023, 06:04

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