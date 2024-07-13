Отработал свое. Олег Винников покинул пост главы омского следкома

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:17
В Следственном комитете по Омской области произошли важные кадровые изменения. С поста руководителя ведомства ушел Олег Винников. Об этом пишет «СуперОмск».
Приказ об отставке уже вышел соответственно. Ранее озвучивалась вероятная причина его ухода. Как писал Город55, Винников отправляется на пенсию. Он пробыл на посту руководителя СУ СК РФ по Омской области с 2019 года. В сентябре у полковника юстиции должен был завершиться пятилетний срок службы.
До этого сообщалось о возможном преемнике Винникова. На пост главы регионального следкома прочат генерала-майора юстиции Виталия Батищева. Пока что на сайте ведомства в разделе «Руководство» указан только замруководителя СУ СК РФ по Омской области Владислав Бражников.