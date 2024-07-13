Отработал свое. Олег Винников покинул пост главы омского следкома

Приказ об отставке уже вышел соответственно. Ранее озвучивалась вероятная причина его ухода. Как писал Город55, Винников отправляется на пенсию. Он пробыл на посту руководителя СУ СК РФ по Омской области с 2019 года. В сентябре у полковника юстиции должен был завершиться пятилетний срок службы.