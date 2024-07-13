gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

иллюстрация

Отработал свое. Олег Винников покинул пост главы омского следкома

13 июля 2024, 05:04
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Олег Винников покинул пост главы омского следкома

По неофициальной информации, полковник юстиции вышел на заслуженный отдых.

В Следственном комитете по Омской области произошли важные кадровые изменения. С поста руководителя ведомства ушел Олег Винников. Об этом пишет «СуперОмск».

Приказ об отставке уже вышел соответственно. Ранее озвучивалась вероятная причина его ухода. Как писал Город55, Винников отправляется на пенсию. Он пробыл на посту руководителя СУ СК РФ по Омской области с 2019 года. В сентябре у полковника юстиции должен был завершиться пятилетний срок службы.

До этого сообщалось о возможном преемнике Винникова. На пост главы регионального следкома прочат генерала-майора юстиции Виталия Батищева. Пока что на сайте ведомства в разделе «Руководство» указан только замруководителя СУ СК РФ по Омской области Владислав Бражников.

Есть замена. Известно о возможной отставке Винникова с поста главы омского следкома
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Пенсия#Россия#Отставка#Следком#Новости#Олег Винников#СУ СКР Омской области
Подпишитесь
Шок. Есть мамы и младше. Омички начали рожать в 14 лет
Сегодня, 07:21
Главный тренер омского «Скифа» попал в базу «Миротворца»
Вчера, 12:52
Сестра искала сама. В Омске пропал лысый мужчина со шрамом на губе
Сегодня, 04:05
Омская область вошла в число регионов с расширенными условиями семейной ипотеки
Вчера, 13:24
Нарушений не выявлено. Госстройнадзор оценил ход ремонта дороги по ул. 10 лет Октября
Вчера, 12:16