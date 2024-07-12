Щедрость неба. В Омске накануне выпала декадная норма осадков

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, какая погода была в Омской области последние дни. По информации синоптиков, накануне выпала декадная норма осадков. С 8 по 10 июля было относительно спокойно, но 11 июля к региону подошел штормовой фронт. На Омскую область обрушились ливни с грозами, сильный ветер и град.