Щедрость неба. В Омске накануне выпала декадная норма осадков

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, какая погода была в Омской области последние дни. По информации синоптиков, накануне выпала декадная норма осадков. С 8 по 10 июля было относительно спокойно, но 11 июля к региону подошел штормовой фронт. На Омскую область обрушились ливни с грозами, сильный ветер и град.
Метеорологи отметили, что в Омской области выпало 15-25 мм осадков за 12 часов. А в Омске выпало 21 мм осадков. Это декадная норма осадков (за одну треть месяца). Наблюдался сильный ветер с порывами 15-18 м/с. В Тевризе и Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС, выпал град. А максимальная скорость ветра достигала 21-24 м/с.
С 12 по 15 июля возможны небольшие дожди с грозами, град и штормовой ветер скоростью 13-18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах будут туманы. Ночью температура будет держаться на уровне +15… +20 градусов. Днем ожидается +27… +32 градусов.