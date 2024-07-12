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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

иллюстрация

Щедрость неба. В Омске накануне выпала декадная норма осадков

12 июля 2024, 10:43
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске накануне выпала декадная норма осадков

Помимо дождей в регионе был град и штормовой ветер.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, какая погода была в Омской области последние дни. По информации синоптиков, накануне выпала декадная норма осадков. С 8 по 10 июля было относительно спокойно, но 11 июля к региону подошел штормовой фронт. На Омскую область обрушились ливни с грозами, сильный ветер и град.

Метеорологи отметили, что в Омской области выпало 15-25 мм осадков за 12 часов. А в Омске выпало 21 мм осадков. Это декадная норма осадков (за одну треть месяца). Наблюдался сильный ветер с порывами 15-18 м/с. В Тевризе и Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС, выпал град. А максимальная скорость ветра достигала 21-24 м/с.

С 12 по 15 июля возможны небольшие дожди с грозами, град и штормовой ветер скоростью 13-18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах будут туманы. Ночью температура будет держаться на уровне +15… +20 градусов. Днем ожидается +27… +32 градусов.

Пелена из дождя и штормовой ветер. Омск накрыл мощный ливень и град
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#Алина Ясинская#Погода#Омск#Омская область#Россия#Новости#Ветер#Штормовой ветер#Обь-Иртышское УГМС#Сильный ветер
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