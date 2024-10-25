Полтавский район

Не успели. В Омской области подрядчика оштрафовали за долгое благоустройство

В селе Новоильиновка должны были обустроить парк возле «Аллеи культуры» до 25 июня. Однако с работами затянули, и руководству подрядной организации пришлось выплатить штраф.