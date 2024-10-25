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Полтавский район

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2024
Оказывает интим-услуги. Омич оклеветал знакомого, обозвав его проститутом
Суд встал на защиту потерпевшего, злоумышленнику назначили наказание.
25 октября, 05:03
Не успели. В Омской области подрядчика оштрафовали за долгое благоустройство
В селе Новоильиновка должны были обустроить парк возле «Аллеи культуры» до 25 июня. Однако с работами затянули, и руководству подрядной организации пришлось выплатить штраф.
6 августа, 04:10
Жители Омской области два года мерзли из-за аварий на теплосетях
Тепловую компанию обязали полностью починить сети к сентябрю следующего года. За пару лет в районе произошло 47 сбоев из-за нерасторопности руководства.
2 августа, 04:33
Решение о судьбе главы Полтавского района примут после его выхода с больничного
15 июля, 06:39
Затопленный Любинский, отставка в Следкоме, приговор главе района. Итоги недели
14 июля, 10:45
Выбиты окна и сорвана кровля. В Омской области отремонтируют школу за 1,2 млн
12 июля, 04:09
Пьяный кульбит. В Омской области «легковушка» опрокинулась в кювет
Пассажиры автомобиля, водитель которого был с явными признаками возлияния, оказались в больнице после ночного «заезда» в Полтавском районе.
16 июня, 09:44
Скрывшийся после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу
27 мая, 05:55
Прокуратура Омской области проконтролирует расследование ДТП в Полтавском Районе
26 мая, 12:07
Покинул место ДТП. ГАИ начала проверку аварии с участием главы района Омской области
Серьезная авария произошла в окрестностях села Воронцовка — на объездной дороге неподалеку от населенного пункта.
26 мая, 11:07
Пострадавших нет. Глава Полтавского района Омской области попал в аварию
26 мая, 04:08
В Омской области выставили на продажу банкетный зал и магазин за 25 млн рублей
5 апреля, 07:13
Крупный омский производитель сыров собрался реконструировать здание в Полтавке
4 марта, 07:37
В Омской области на год заморозили программу по ремонту теплосетей и водопроводов
26 января, 11:12
2023
Незаконная передача ребенка, вырубка тысячи деревьев в Омске, презентация «Авангарда»
27 августа 2023, 10:38
В Омской области задержали вандала, который разгромил сельское кладбище
27 августа 2023, 08:13
«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище
25 августа 2023, 06:46
Участок трассы в Омской области отремонтировали раньше срока
Дорогу обновляют уже четвертый год.
20 августа 2023, 12:25
«Вычислили по следам обуви». Школьники в Омской области попались на краже велосипеда
Несовершеннолетние подозреваемые знали, что хозяев нет дома.
19 августа 2023, 09:32
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
30 июля 2023, 09:50

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