На заседание не явился. Мировой суд вынес приговор главе Полтавского района Милашенко

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
Мировой судья рассмотрел административное дело в отношении главы Полтавского района Александра Милашенко, он обвинялся по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).
Согласно материалам дела, 25 мая Милашенко, управляющий своим автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водителю последнего понадобилась медицинская помощь. После аварии глава района покинул место ДТП.
В суде отметили, что Милашенко не принимал участия в заседании, он предоставил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.
Мировой суд пришел к выводу, что глава района действительно скрылся с места аварии, это подтвердил и потерпевший. В результате чиновнику назначили наказание в виде лишения водительских прав на один год. В силу решение пока не вступило, при желании Милашенко может его обжаловать.