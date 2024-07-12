На заседание не явился. Мировой суд вынес приговор главе Полтавского района Милашенко

Мировой суд пришел к выводу, что глава района действительно скрылся с места аварии, это подтвердил и потерпевший. В результате чиновнику назначили наказание в виде лишения водительских прав на один год. В силу решение пока не вступило, при желании Милашенко может его обжаловать.