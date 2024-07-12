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Updated Сегодня, 08:35

Мировой суд вынес приговор по делу главы Полтавского района Милашенко

На заседание не явился. Мировой суд вынес приговор главе Полтавского района Милашенко

12 июля 2024, 08:33
Фото: 1MI

Мировой суд вынес приговор по делу главы Полтавского района Милашенко

В мировом суде рассмотрели административное дело в отношении главы Полтавского района, который обвинялся в оставлении места ДТП. Нарушение подтвердилось, чиновника лишили водительских прав на год.

Мировой судья рассмотрел административное дело в отношении главы Полтавского района Александра Милашенко, он обвинялся по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

Согласно материалам дела, 25 мая Милашенко, управляющий своим автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водителю последнего понадобилась медицинская помощь. После аварии глава района покинул место ДТП.

В суде отметили, что Милашенко не принимал участия в заседании, он предоставил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Мировой суд пришел к выводу, что глава района действительно скрылся с места аварии, это подтвердил и потерпевший. В результате чиновнику назначили наказание в виде лишения водительских прав на один год. В силу решение пока не вступило, при желании Милашенко может его обжаловать.

Грозит лишение прав и арест. Делом главы Полтавского района Милашенко займется суд
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