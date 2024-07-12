«Водоканал приедет в течение суток»: в баре на Ленина рассказали о борьбе с потопом

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Сильный дождь, который прошел в Омске вчера, 11 июля, имел неприятные последствия для многих омичей и для ряда общественных заведений. Город55 уже писал о затопленном ресторане-баре «Железный мост», расположенном на Любинском проспекте. Сегодня мы узнали подробности от представителя этого заведения Элины Овсянниковой.
— Нас затопило через канализацию, — рассказала она. — У нас стоит входной клапан, но он просто не справился. Поэтому пришлось экстренно покупать насосы (один был, но его явно не хватало) и откачивать воду.
На пике бедствия вода стояла на уровне 30-40 сантиметров. Борьба со стихией велась до половины третьего ночи. Справляться пришлось своими силами: как выяснилось, аварийные службы в таких ситуациях могут не спешить.
— Мы, конечно, позвонили в «Водоканал», но нам сказали, что приедут в течение суток, — объяснила Овсянникова. — Вот, сутки пока не прошли…
Сейчас воды в баре уже нет, но на этом борьба с бедствием, конечно, не закончилась. Промокли и стены, и мебель, стоит запах сырости, и теперь работникам бара нужно все просушивать. «Железный мост» явно не сможет открыться в обычное время (в полдень), и пока решено оценить обстановку в 4 часа: возможно, закрытие придется продлевать.
По словам Элины Овсянниковой, принять меры, которые бы гарантировали безопасность в таких случаях, просто невозможно: в баре были и клапан на канализации, и насос, но справиться с внезапным разгулом стихии это не помогло.
Отметим, что на Любинском уже не впервые происходит потоп из-за ливня. Например, в 2003 году, не справившись с последствиями такого бедствия, закрылся книжный магазин «Книгомир», занимавший соседний подвал (сейчас там находится часть магазина «Центр-книга»).