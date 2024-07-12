«Водоканал приедет в течение суток»: в баре на Ленина рассказали о борьбе с потопом

Сейчас воды в баре уже нет, но на этом борьба с бедствием, конечно, не закончилась. Промокли и стены, и мебель, стоит запах сырости, и теперь работникам бара нужно все просушивать. «Железный мост» явно не сможет открыться в обычное время (в полдень), и пока решено оценить обстановку в 4 часа: возможно, закрытие придется продлевать.