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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

В баре на Любинском проспекте рассказали о своей борьбе с потопом

«Водоканал приедет в течение суток»: в баре на Ленина рассказали о борьбе с потопом

12 июля 2024, 05:06
Фото: Николай Эйхвальд / gorod55.ru

В баре на Любинском проспекте рассказали о своей борьбе с потопом

«Железный мост» затопило через канализацию из-за вечернего ливня.

Сильный дождь, который прошел в Омске вчера, 11 июля, имел неприятные последствия для многих омичей и для ряда общественных заведений. Город55 уже писал о затопленном ресторане-баре «Железный мост», расположенном на Любинском проспекте. Сегодня мы узнали подробности от представителя этого заведения Элины Овсянниковой.

— Нас затопило через канализацию, — рассказала она. — У нас стоит входной клапан, но он просто не справился. Поэтому пришлось экстренно покупать насосы (один был, но его явно не хватало) и откачивать воду.

На пике бедствия вода стояла на уровне 30-40 сантиметров. Борьба со стихией велась до половины третьего ночи. Справляться пришлось своими силами: как выяснилось, аварийные службы в таких ситуациях могут не спешить.

— Мы, конечно, позвонили в «Водоканал», но нам сказали, что приедут в течение суток, — объяснила Овсянникова. — Вот, сутки пока не прошли…

Сейчас воды в баре уже нет, но на этом борьба с бедствием, конечно, не закончилась. Промокли и стены, и мебель, стоит запах сырости, и теперь работникам бара нужно все просушивать. «Железный мост» явно не сможет открыться в обычное время (в полдень), и пока решено оценить обстановку в 4 часа: возможно, закрытие придется продлевать.

По словам Элины Овсянниковой, принять меры, которые бы гарантировали безопасность в таких случаях, просто невозможно: в баре были и клапан на канализации, и насос, но справиться с внезапным разгулом стихии это не помогло.

Отметим, что на Любинском уже не впервые происходит потоп из-за ливня. Например, в 2003 году, не справившись с последствиями такого бедствия, закрылся книжный магазин «Книгомир», занимавший соседний подвал (сейчас там находится часть магазина «Центр-книга»).

Омичам показали, в каком состоянии после ливня оказались заведения на улице Ленина
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#Николай Эйхвальд#Омск#Потоп#Новости#Любинский
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