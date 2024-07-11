Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях

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Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, которое резко нарушает его обычный ход и длится от нескольких часов до нескольких суток. Магнитные бури могут влиять на самочувствие человека. О том, как снизить их воздействие на организм, Городу55 рассказал заведующий кафедрой медицинской реабилитации Омского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Вадим Ахмедов.
«Магнитные бури являются не стопроцентной проблемой для всего населения, реагируют только метеозависмые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. У них могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха. У водителей может наблюдаться замедление скорости реакции из-за скачков давления при выраженной геомагнитной активности в 4 и более баллов», — объяснил профессор.
Из-за изменения артериального давления и нарушения работы сосудов могут возникнуть тяжесть в голове, «мушки» в глазах. Вадим Ахмедов рассказал, что людям с гипертонией необходимо помнить о приеме медикаментов, а в некоторых случаях увеличить дозировку препаратов. Впрочем, чувство дискомфорта может возникнуть и у здоровых людей.
«В эти дни рекомендуется уменьшить интенсивность физической нагрузки, в лучшем случае, ограничиться обычной ходьбой. Не стоит перегружаться за компьютером и заниматься тяжелой умственной работой. Сильные перегрузки, как умственные, так и физические, могут усугублять состояние. Во время магнитных бурь надо вести максимально щадящий образ жизни для организма», — объяснил Вадим Ахмедов.
К воздействию электромагнитного поля может подключиться неблагоприятная экологическая обстановка, резкие перемены погоды, высокая температура воздуха.
«Когда стоит штиль, нет ветра, жаркая погода, а в воздухе накапливается пыль с автомагистралей и промышленных предприятий, это уменьшает содержание кислорода в воздухе. Этот фактор влияет на переносимость электромагнитных бурь. Усугубляется состояние из-за гипоксии, чувства нехватки воздуха», — объяснил Вадим Ахмедов.
Вопрос особенно актуальный для Омска, учитывая резко континентальный климат и то, как часто в регионе вводят режим неблагоприятных метеоусловий.
Повлиять на магнитные бури человек не может, однако снизить их воздействие на свой организм по силам каждому. Помогут правильный образ жизни и отказ от вредных привычек.
«Нужно постараться не курить в дни магнитных бурь, а лучше вообще избавиться от этой вредной привычки. Не злоупотреблять алкогольными напитками, не пересаливать пищу, потому что из-за этого задерживается жидкость в организме», — рассказал профессор.
Врач советует есть меньше жирной пищи. Рацион во время магнитных бурь должен быть максимально щадящим для организма: легкие овощные салаты, отварная говядина, телятина. Также нужно не забывать пить достаточное количество воды, гулять на свежем воздухе и высыпаться.
«Надо отслеживать прогнозы, и если синоптики передают магнитные бури, нужно быть максимально осторожными. В эти дни повышается риск инфарктов, инсультов, обострения ишемической болезни сердца. Риск попасть в стационар у метеозависимых людей во время магнитных бурь гораздо выше», — заключил Вадим Ахмедов.
Прогноз магнитных бурь можно посмотреть на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Доступны краткосрочные данные на три дня и прогноз на 27 дней. На сайте необходимо выбрать нужный регион. Магнитные бури могут быть слабыми, средними, сильными, очень сильными и экстремально сильными.
Астрономы составляют прогноз, исходя из данных о движении плазмы в системе Солнце — Земля. Прогноз на 27 дней учитывает преимущественно движение плазмы солнечного ветра. Представленные там события являются результатом воздействия ветра на магнитное поле Земли. Прогноз на 3 дня учитывает также солнечные вспышки.
Отметим, что во время сильных магнитных бурь возможно появление северного сияния. Природное явление периодически наблюдают в том числе и в Омской области.