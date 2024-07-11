Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях

Из-за изменения артериального давления и нарушения работы сосудов могут возникнуть тяжесть в голове, «мушки» в глазах. Вадим Ахмедов рассказал, что людям с гипертонией необходимо помнить о приеме медикаментов, а в некоторых случаях увеличить дозировку препаратов. Впрочем, чувство дискомфорта может возникнуть и у здоровых людей.