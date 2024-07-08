После скандального ДТП глава Полтавского района так и не вышел с больничного

Напомним, что 25 мая автомобиль Александра Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым фургоном «Иж». В результате аварии водителю последнего понадобилась медицинская помощь. После появления информации о ДТП в сети чиновник скрылся, а потом не вышел на работу. Жители Полтавки хотели организовать митинг против главы района, но его отменили из-за коронавируса.