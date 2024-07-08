После скандального ДТП глава Полтавского района так и не вышел с больничного

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В администрации Полтавского района изданию NGS55.RU сообщили, что глава поселения Александр Милашенко все еще не вышел на работу с больничного, на который он ушел после скандального ДТП.
При этом в прошлую пятницу Милашенко выступал на открытии местного праздника «Королева спорта», видеозаписи с его участием появились в телеграм-канале «Оценка омского Хоценко». Это дает право предположить, что чиновник продолжает исполнять свои обязанности.
Напомним, что 25 мая автомобиль Александра Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым фургоном «Иж». В результате аварии водителю последнего понадобилась медицинская помощь. После появления информации о ДТП в сети чиновник скрылся, а потом не вышел на работу. Жители Полтавки хотели организовать митинг против главы района, но его отменили из-за коронавируса.