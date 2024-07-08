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Глава Полтавского района так и не вышел с больничного после скандального ДТП

После скандального ДТП глава Полтавского района так и не вышел с больничного

8 июля 2024, 12:59
Фото: 1MI

Глава Полтавского района так и не вышел с больничного после скандального ДТП

В администрации Полтавского района сообщили, что Александр Милашенко так и не вышел на работу после скандального ДТП, которое произошло еще в конце весны.

В администрации Полтавского района изданию NGS55.RU сообщили, что глава поселения Александр Милашенко все еще не вышел на работу с больничного, на который он ушел после скандального ДТП.

При этом в прошлую пятницу Милашенко выступал на открытии местного праздника «Королева спорта», видеозаписи с его участием появились в телеграм-канале «Оценка омского Хоценко». Это дает право предположить, что чиновник продолжает исполнять свои обязанности.

Напомним, что 25 мая автомобиль Александра Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым фургоном «Иж». В результате аварии водителю последнего понадобилась медицинская помощь. После появления информации о ДТП в сети чиновник скрылся, а потом не вышел на работу. Жители Полтавки хотели организовать митинг против главы района, но его отменили из-за коронавируса.

В Полтавке отменили митинг против главы района из-за коронавируса
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На больничном. Глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу после ДТП
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Больничный#Митинг#Глава района#Новости#Скрылся с места аварии#Водитель скрылся#Митинги#Глава
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