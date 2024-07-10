Грозит лишение прав и арест. Делом главы Полтавского района Милашенко займется суд

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
12 июля в Мировом суде Омской области состоится слушание по делу главы района Александра Милашенко. Он обвиняется в оставлении места ДТП, чиновнику грозит наказание в виде лишения водительских прав на срок до полутора лет или ареста на 15 суток.
Напомним, что 25 мая автомобиль Александра Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым фургоном «Иж». В результате аварии водителю последнего понадобилась медицинская помощь. После ДТП чиновник скрылся и не выходил на работу, однако недавно его заметили на открытии местного праздника «Королева спорта».