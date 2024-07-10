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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Суд займется делом главы Полтавского района Александра Милашенко

Грозит лишение прав и арест. Делом главы Полтавского района Милашенко займется суд

10 июля 2024, 13:06
Фото: 1MI

Суд займется делом главы Полтавского района Александра Милашенко

В Мировом суде Омской области пройдет слушание по делу главы района Александра Милашенко, который обвиняется в оставлении места ДТП.

12 июля в Мировом суде Омской области состоится слушание по делу главы района Александра Милашенко. Он обвиняется в оставлении места ДТП, чиновнику грозит наказание в виде лишения водительских прав на срок до полутора лет или ареста на 15 суток.

Напомним, что 25 мая автомобиль Александра Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым фургоном «Иж». В результате аварии водителю последнего понадобилась медицинская помощь. После ДТП чиновник скрылся и не выходил на работу, однако недавно его заметили на открытии местного праздника «Королева спорта».

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Аварии#Авария#Новости#Оставление места ДТП
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