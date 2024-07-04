Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В дептрансе рассказали, что сегодня около 7 часов утра сотрудники компании «Пассажирсервис» обнаружили проблему в работе NFC-табличек в городском транспорте.
Как сообщили в службе техподдержки проекта «Удобный маршрут», произошел технический сбой в работе платежной системы «Мир». Из-за этого возникли проблемы с обменом данными между системой и серверами российских банков.
Сейчас служба технической поддержки НСПК «Мир» работает над решением проблемы. Специалисты АО «Пассажирсервис» следят за ситуацией.
Напомним, что с помощью NFC-табличек можно получить скидку на проезд в размере 8 рублей.
Обновлено: служба техподдержки НСПК «Мир» сообщила, что работа NFC-табличек в городском транспорте восстановлена. Сейчас все транзакции обрабатываются в полном объёме, а платежи за проезд проходят и при использовании QR-кодов, и при использовании NFC-метки. Специалисты АО «Пассажирсервис» следят за ситуацией и контролируют процесс.
Ранее Город55 рассказывал, почему у омичей возникают проблемы с оплатой проезда картой. Оказалось, что это может быть связано с автоматическим продлением срока действия карт некоторыми российскими банками. Такие карты могут не подходить для расчетов в автобусе. В этом случае, если валидатор не считывает карту, пассажиру приходится платить наличными.