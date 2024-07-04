Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички

Ранее Город55 рассказывал, почему у омичей возникают проблемы с оплатой проезда картой. Оказалось, что это может быть связано с автоматическим продлением срока действия карт некоторыми российскими банками. Такие карты могут не подходить для расчетов в автобусе. В этом случае, если валидатор не считывает карту, пассажиру приходится платить наличными.