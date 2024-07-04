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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

иллюстрация

Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички

4 июля 2024, 04:04
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам объяснили, почему в автобусах перестали работать NFC-таблички

Сегодня утром в работе платежной системы «Мир» произошел технический сбой. Это вызвало проблемы с передачей данных между системой и серверами российских банков.

В дептрансе рассказали, что сегодня около 7 часов утра сотрудники компании «Пассажирсервис» обнаружили проблему в работе NFC-табличек в городском транспорте.

Как сообщили в службе техподдержки проекта «Удобный маршрут», произошел технический сбой в работе платежной системы «Мир». Из-за этого возникли проблемы с обменом данными между системой и серверами российских банков.

Сейчас служба технической поддержки НСПК «Мир» работает над решением проблемы. Специалисты АО «Пассажирсервис» следят за ситуацией.

Напомним, что с помощью NFC-табличек можно получить скидку на проезд в размере 8 рублей.

Обновлено: служба техподдержки НСПК «Мир» сообщила, что работа NFC-табличек в городском транспорте восстановлена. Сейчас все транзакции обрабатываются в полном объёме, а платежи за проезд проходят и при использовании QR-кодов, и при использовании NFC-метки. Специалисты АО «Пассажирсервис» следят за ситуацией и контролируют процесс.

Ранее Город55 рассказывал, почему у омичей возникают проблемы с оплатой проезда картой. Оказалось, что это может быть связано с автоматическим продлением срока действия карт некоторыми российскими банками. Такие карты могут не подходить для расчетов в автобусе. В этом случае, если валидатор не считывает карту, пассажиру приходится платить наличными.

Продленные не годятся: дептранс объяснил, почему не получается оплатить проезд картой
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