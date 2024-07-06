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С сотрудниками и станками с ЧПУ. В Омске за 45 млн продают производство

6 июля 2024, 05:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 45 млн выставили на продажу производство с 10 станками с ЧПУ

Цех находится на улице 2-я Казахстанская. Штат предприятия полностью укомплектован сотрудниками.

В Омске выставили на продажу металлообрабатывающее производство за 45 млн рублей. Цех находится на улице 2-я Казахстанская. Общая площадь помещений составляет 850 квадратных метров.

«B цеху установлено 10 станков с ЧПУ производства Тайвань. Современные стойки позволяют изготавливать любые детали. Также имеется участок с универсальным оборудованием: 2 токарных станка 1М61А и один фрезерный. Имеется пресс и большой сверлильный станок», — говорится в объявлении.

В цехе предусмотрены столовая, раздевалка, душевая. Штат предприятия полностью укомплектован сотрудниками. Причины продажи бизнеса не называются.

Фото: Авито

Согласно данным Rusprofile, цех относится к производственной компании «Вектор». Организация зарегистрирована в 2015 году, руководителем является Евгений Муленко. В 2023 году выручка предприятия составила 14 млн рублей, прибыль — 571 тысячу рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 85,5 млн выставили на продажу обанкротившийся отель «Разумовский». Гостиница находится на улице Андрианова. В ней 18 номеров от стандартного до улучшенного люкса.

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#Евгений Игишев#Бизнес#Продажа#Производство#Склад#Металлообработка#Станки ЧПУ#Дизельная котельная
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