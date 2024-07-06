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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

В минфине Омской области открыли вакансии с зарплатой до 46 тысяч

Зарплата до 46 тысяч. В омском минфине массово набирают сотрудников

6 июля 2024, 04:06
Фото: Изображение Midjourney

В минфине Омской области открыли вакансии с зарплатой до 46 тысяч

Для кандидатов предусмотрен конкурсный отбор. Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.

В министерстве финансов Омской области 5 июля открыли сразу несколько вакансий для специалистов старшей группы должностей. Соискателям предлагают зарплату от 33 100 до 45 700 рублей.

Сотрудники требуются в департаменты социально-культурной политики, отраслей национальной экономики, цифровизации управления государственными и муниципальными финансами, бюджетной политики, в Управление доходов, а также в отдел государственного долга и кредитов.

От кандидатов требуется высшее образование, опыт госслужбы, знание законов Российской Федерации. Предусмотрен конкурсный отбор. Заявки от кандидатов принимают до 25 июля.

Ранее Город55 сообщал, что в омское правительство требуется специалист по закупкам с зарплатой до 72 тысяч.

Зарплата до 72 тысяч. В омском правительстве ищут специалиста по закупкам
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#Евгений Игишев#Омск#Зарплата#Кредиты#Минфин#Высшее образование#Государственный долг#Закупки#Вакансии#Государственная служба#Законы#Город55#Российская Федерация
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