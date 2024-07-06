Зарплата до 46 тысяч. В омском минфине массово набирают сотрудников

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В министерстве финансов Омской области 5 июля открыли сразу несколько вакансий для специалистов старшей группы должностей. Соискателям предлагают зарплату от 33 100 до 45 700 рублей.
Сотрудники требуются в департаменты социально-культурной политики, отраслей национальной экономики, цифровизации управления государственными и муниципальными финансами, бюджетной политики, в Управление доходов, а также в отдел государственного долга и кредитов.
От кандидатов требуется высшее образование, опыт госслужбы, знание законов Российской Федерации. Предусмотрен конкурсный отбор. Заявки от кандидатов принимают до 25 июля.
Ранее Город55 сообщал, что в омское правительство требуется специалист по закупкам с зарплатой до 72 тысяч.