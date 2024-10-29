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NFC-таблички

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Октябрь
Омичей предупредили о возможных сбоях в оплате проезда 30 октября
30 октября в Омске ожидаются временные сбои в работе систем оплаты в общественном транспорте из-за плановых технических работ на платформе, обслуживающей NFC-таблички.
29 октября, 09:05
Победа «Авангарда», технический сбой в автобусах и садик без отопления. Омск сегодня
1 октября, 14:22
Омичи смогут получить компенсацию за отплату проезда по NFC-табличкам без скидки
1 октября, 13:45
Июль
Омичам рассказали, куда обращаться, если не проходит оплата по NFC-табличкам
19 июля, 10:41
Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички
4 июля, 04:04

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