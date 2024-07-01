Сбой прошивки и нестабильный софт: из-за чего чаще всего ломаются валидаторы в Омске

Сейчас валидаторы стоят в 205 автобусах, 10 троллейбусах и 20 трамваях. Часть из устройств в транспорте периодически выходят из строя. Подробной статистики по поломкам валидаторов в департаменте не предоставили, однако есть данные о неисправностях подвижного состава с бескондуктоной системой оплаты.