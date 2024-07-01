Сбой прошивки и нестабильный софт: из-за чего чаще всего ломаются валидаторы в Омске

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Валидаторы в омском транспорте появились в сентябре 2022 года. За это время на внедрение бескондукторной системы оплаты было потрачено 22,5 млн рублей. Такую цифру Городу55 озвучили в департаменте транспорта мэрии Омска.
Сейчас валидаторы стоят в 205 автобусах, 10 троллейбусах и 20 трамваях. Часть из устройств в транспорте периодически выходят из строя. Подробной статистики по поломкам валидаторов в департаменте не предоставили, однако есть данные о неисправностях подвижного состава с бескондуктоной системой оплаты.
«В муниципальных автотранспортных средствах с 2022 года по май 2024 года доля выходивших из строя транспортных средств, оборудованных валидаторами, составляет от 3% до 10% (10% — максимальный процент при массовом сбое)», — сообщили в дептрансе.
В ведомстве назвали самые частые причины поломок валидаторов. Это сбой прошивки в роутере и прошивке онлайн-касс. Обновление с нестабильной версией программного обеспечения происходит нечасто, однако приводит к массовым сбоям. Самая редкая причина неисправностей — физическое повреждение проводов на поручне.
Также валидаторы на свои автобусы установили частные перевозчики «Омстар» (13 валидаторов) и «Альянс» (27 валидаторов). «Омстар» обслуживает маршрут №20, а «Альянс» — маршрут №59.
Ранее в омском дептрансе объяснили, почему валидаторы принимают не все карты.