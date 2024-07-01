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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В дептрансе рассказали, из-за чего в омских автобусах ломаются валидаторы

Сбой прошивки и нестабильный софт: из-за чего чаще всего ломаются валидаторы в Омске

1 июля 2024, 08:23
Фото: 1MI

В дептрансе рассказали, из-за чего в омских автобусах ломаются валидаторы

С момента внедрения бескондукторной оплаты из строя выходило не более 10% аппаратов.

Валидаторы в омском транспорте появились в сентябре 2022 года. За это время на внедрение бескондукторной системы оплаты было потрачено 22,5 млн рублей. Такую цифру Городу55 озвучили в департаменте транспорта мэрии Омска.

Сейчас валидаторы стоят в 205 автобусах, 10 троллейбусах и 20 трамваях. Часть из устройств в транспорте периодически выходят из строя. Подробной статистики по поломкам валидаторов в департаменте не предоставили, однако есть данные о неисправностях подвижного состава с бескондуктоной системой оплаты.

«В муниципальных автотранспортных средствах с 2022 года по май 2024 года доля выходивших из строя транспортных средств, оборудованных валидаторами, составляет от 3% до 10% (10% — максимальный процент при массовом сбое)», — сообщили в дептрансе.

В ведомстве назвали самые частые причины поломок валидаторов. Это сбой прошивки в роутере и прошивке онлайн-касс. Обновление с нестабильной версией программного обеспечения происходит нечасто, однако приводит к массовым сбоям. Самая редкая причина неисправностей — физическое повреждение проводов на поручне.

Также валидаторы на свои автобусы установили частные перевозчики «Омстар» (13 валидаторов) и «Альянс» (27 валидаторов). «Омстар» обслуживает маршрут №20, а «Альянс» — маршрут №59.

Ранее в омском дептрансе объяснили, почему валидаторы принимают не все карты.

Продленные не годятся: дептранс объяснил, почему не получается оплатить проезд картой
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Оплата#Валидаторы
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