Опухоль занимала весь глаз. Врачи спасли 80-летнего омича с редкой формой онкологии

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Омске в офтальмологической больнице имени В. П. Выходцева спасли 80-летнего пациента с редкой формой онкологии, сообщили в минздраве. Мужчина обратился с опухолью, которая занимала весь глаз и выходила наружу.
На помощь врачам-офтальмологам пришли онкологи из онкодиспансера. Хирурги удалили опухоль и отправили ее на гистологию. Диагноз: беспигментная меланома глазного яблока. Врачи рассказали, что это редкий вид онкологии.
Пациенту предстоит реабилитация и подбор индивидуального лечения. Врачи дали благоприятный прогноз по его выздоровлению.
Операцию проводили офтальмохирурги Екатерина Калижникова, Леонид Гафнер и врач-ординатор кафедры офтальмологии ОмГМУ Кристина Федорова. От онкодиспансера операцию курировал заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей головы и шеи Александр Степанов.
Ранее Город55 рассказывал, что в омской МСЧ № 4 врачи спасли 79-летнюю пациентку с внушительным камнем в желчном пузыре. Болезнь сопровождалась другими осложнениями.