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Published Сегодня, 02:27

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Updated Сегодня, 02:30

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Опухоль занимала весь глаз. Врачи спасли 80-летнего омича с редкой формой онкологии

6 июля 2024, 02:27
Фото: Изображение Midjourney
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Омские врачи спасли пожилого пациента с редкой формой онкологии глаза

На помощь офтальмологам пришли онкологи из онкодиспансера.

В Омске в офтальмологической больнице имени В. П. Выходцева спасли 80-летнего пациента с редкой формой онкологии, сообщили в минздраве. Мужчина обратился с опухолью, которая занимала весь глаз и выходила наружу.

На помощь врачам-офтальмологам пришли онкологи из онкодиспансера. Хирурги удалили опухоль и отправили ее на гистологию. Диагноз: беспигментная меланома глазного яблока. Врачи рассказали, что это редкий вид онкологии.

Пациенту предстоит реабилитация и подбор индивидуального лечения. Врачи дали благоприятный прогноз по его выздоровлению.

Операцию проводили офтальмохирурги Екатерина Калижникова, Леонид Гафнер и врач-ординатор кафедры офтальмологии ОмГМУ Кристина Федорова. От онкодиспансера операцию курировал заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей головы и шеи Александр Степанов.

Ранее Город55 рассказывал, что в омской МСЧ № 4 врачи спасли 79-летнюю пациентку с внушительным камнем в желчном пузыре. Болезнь сопровождалась другими осложнениями.

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#Евгений Игишев#Здоровье#Омск#Лечение#Болезнь#Онкология#Опухоль
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