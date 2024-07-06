«Вокруг света» без света. В омском парке на колесе обозрения застряли люди

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Сегодня, 6 июля, около 13:30 часов в парке «Вокруг света» на Зеленом острове отключили электроэнергию. На колесе обозрения застряли люди.
Наши читатели поделились фотографиями из парка. Примечательно, что у «Вокруг света» есть специальная растяжка на случаи перебоев с электричеством.
«Отключение электроэнергии, переключаемся на генератор», — гласит надпись.
Со слов посетителей, на подключение аттракционов к генератору понадобилось около 5 минут.
В парке рассказали, что персонал отработал аварию по алгоритму.
«В связи с аварийным отключение городской сети электроснабжения, в очередной раз было произведено оперативное переключение на резервное электропитание. Команда механиков парка в срочном порядке подключила генератор, а также с помощью кнопок экстренной остановки остановила аттракционы», — сообщили в «Вокруг света».
Гостям помогли спуститься с аттракционов, никто не пострадал, эвакуация прошла в штатном режиме.
Напомним, что сегодня в парке пройдет фестиваль «Вокруг семьи». Завершится вечер бесплатным концертом Люси Чеботиной.