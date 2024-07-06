gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

В парке «Вокруг света» из-за отключения света на колесе обозрения застряли люди

«Вокруг света» без света. В омском парке на колесе обозрения застряли люди

6 июля 2024, 07:58
Фото: Предоставлено Городу55

В парке «Вокруг света» из-за отключения света на колесе обозрения застряли люди

Аттракционы перевели на резервный источник энергии, а гостям помогли спуститься с каруселей. Никто не пострадал.

Сегодня, 6 июля, около 13:30 часов в парке «Вокруг света» на Зеленом острове отключили электроэнергию. На колесе обозрения застряли люди.

Наши читатели поделились фотографиями из парка. Примечательно, что у «Вокруг света» есть специальная растяжка на случаи перебоев с электричеством.

«Отключение электроэнергии, переключаемся на генератор», — гласит надпись.

Со слов посетителей, на подключение аттракционов к генератору понадобилось около 5 минут.

Фото: Предоставлено Городу55

В парке рассказали, что персонал отработал аварию по алгоритму.

«В связи с аварийным отключение городской сети электроснабжения, в очередной раз было произведено оперативное переключение на резервное электропитание. Команда механиков парка в срочном порядке подключила генератор, а также с помощью кнопок экстренной остановки остановила аттракционы», — сообщили в «Вокруг света».

Гостям помогли спуститься с аттракционов, никто не пострадал, эвакуация прошла в штатном режиме.

Напомним, что сегодня в парке пройдет фестиваль «Вокруг семьи». Завершится вечер бесплатным концертом Люси Чеботиной.

Уже в эту субботу. Фестиваль «Вокруг семьи» в Омске откроет певица Люся Чеботина
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Парк#Электроэнергия#Колесо обозрения#Зеленый остров#Люди#Фотографии#Вокруг света#Город55
Подпишитесь
Главой омского минздрава назначили Дмитрия Маркелова
Сегодня, 03:26
С сотрудниками и станками с ЧПУ. В Омске за 45 млн продают производство
Сегодня, 05:50
Зарплата до 46 тысяч. В омском минфине массово набирают сотрудников
Сегодня, 04:06
Опухоль занимала весь глаз. Врачи спасли 80-летнего омича с редкой формой онкологии
Сегодня, 02:27
«Авангард» отдал в «Нефтехимик» защитника Абросимова и получил права на Злодеева
Сегодня, 02:58