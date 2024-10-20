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Дептранс

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Октябрь
Совместная работа. Стали известны первые детали ремонта моста у омского Телецентра
20 октября, 08:13
Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году
20 октября, 04:11
Август
Дептранс омской мэрии анонсировал пуск шаттлов после презентации «Авангарда»
Для удобства омичей — гостей презентации ХК «Авангард», — после мероприятия будет запущено сразу 20 различных маршрутов автобусов.
29 августа, 11:38
Есть дублеры. Стало известно, почему в Омске отменили шесть автобусных маршрутов
15 августа, 10:32
Июль
Пути в воде. Из-за дождя дептранс поменял маршруты сразу трех омских трамваев
23 июля, 03:07
В рамках гарантии: в мэрии прокомментировали осыпание грунта на Ленинградском мосту
14 июля, 09:48
Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички
4 июля, 04:04
Июнь
Продленные не годятся: дептранс объяснил, почему не получается оплатить проезд картой
28 июня, 05:43
Омскому дептрансу придется бороться с подделками QR-кода в муниципальном транспорте
26 июня, 08:36
Омский Горсовет одобрил повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
26 июня, 04:59
«Вдруг просто не выстрелило?»: дептранс продолжает думать над идеей полуэкспресса
20 июня, 10:52
Депутаты Горсовета одобрили повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
Инициатива связана с постоянным ростом экономически обоснованных тарифов.
20 июня, 10:07
Апрель
В Омске посчитали, во сколько обходятся бюджету «зайцы»
8 апреля, 08:14
Из-за перекрытия бульвара Архитекторов на улицах Левобережья изменится движение машин
Омские водители снова смогут поворачивать налево с улицы Конева на 70 лет Октября, об отмене запрета рассказали в дептрансе.
2 апреля, 11:50
Март
Для удобства водителей. В районе Октябрьского моста изменится движение транспорта
Об изменениях сообщили в департаменте транспорта омской мэрии.
26 марта, 10:14
В омском дептрансе признали неперспективной идею полуэкспресса на Левый берег
19 марта, 03:30
Февраль
В дептрансе назвали основные плюсы ухода маршруток из центра Омска
16 февраля, 09:23
Туда-обратно вместо пересадки: омичам попеняли за использование специального тарифа
15 февраля, 11:25
В Омском горсовете связали транспортные проблемы с мобилизацией
15 февраля, 10:40
Больше людей, меньше пробок: в дептрансе рассказали о результатах реформы
9 февраля, 09:47

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