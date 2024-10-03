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Технический сбой

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Октябрь
Не могут зайти в чаты. В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой
3 октября, 11:47
Омский «Пассажирсервис» ищет банк, который за 46 млн займется обработкой платежей
2 октября, 10:04
Победа «Авангарда», технический сбой в автобусах и садик без отопления. Омск сегодня
1 октября, 14:22
Июль
Снова авария. Жители центра Омска пожаловались на работу интернета Ростелеком
В работе интернет-провайдера Ростелеком снова случился сбой, с проблемой столкнулись жители Центрального округа Омска.
20 июля, 12:53
Не могут сесть самолеты. По всему миру наблюдается сбой в работе системы Windows
19 июля, 08:31
Плохие новости. На YouTube будут ухудшаться скорость загрузки и качество видео в РФ
12 июля, 07:51
Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички
4 июля, 04:04

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