От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В эфире программы «Актуальное интервью» руководитель департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец рассказал, при какой температуре в общественном транспорте должны включать кондиционер.
Оказалось, что кондиционер следует включать, когда температура воздуха на улице достигает 25 градусов. Однако решение об этом должно приниматься с учетом мнения всех пассажиров. То же самое касается и проветривания — все должно согласовываться с пассажирами. Ведь для кого-то такая температура может быть некомфортной и даже опасной.
Напомним, ранее омичи высказали недовольство работой кондиционеров в общественном транспорте. Они рассказали, что водители не всегда включают их.
Сергей Шелест ответил на эти жалобы и посоветовал пассажирам обращаться к водителю автобуса или троллейбуса, если им необходимо включить кондиционер. Также мэр поручил руководителям проверить системы кондиционирования в подвижном составе и отремонтировать их при необходимости.