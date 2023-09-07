Договор на миллион. В омских автобусах появится 50 новых валидаторов

Напомним, что недавно омское ПАТП-8 отменило крупную закупку контролеров для автобусов с валидаторами. Сделка на 2 176 200 рублей была отменена по решению заказчика даже несмотря на то, что ранее введение контролеров на некоторые маршруты считалось необходимым.