Договор на миллион. В омских автобусах появится 50 новых валидаторов

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Информация о состоявшейся сделке появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Акционерное общество «Пи Джи групп» стало единственным участником аукциона. Несмотря на то, что он признан несостоявшимся, договор о закупке все-таки заключен. Цена — 1 013 000 рублей. На эти деньги для омских автобусов будет приобретено 50 валидаторов.
Напомним, что недавно омское ПАТП-8 отменило крупную закупку контролеров для автобусов с валидаторами. Сделка на 2 176 200 рублей была отменена по решению заказчика даже несмотря на то, что ранее введение контролеров на некоторые маршруты считалось необходимым.