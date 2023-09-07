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Договор на миллион. В омских автобусах появится 50 новых валидаторов

7 сентября 2023, 09:55
Фото: 1MI
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Московская компания поставит 50 валидаторов для омских автобусов

Муниципальное предприятие «Пассажирсервис» заключило договор о закупке с АО «Пи Джи групп».

Информация о состоявшейся сделке появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Акционерное общество «Пи Джи групп» стало единственным участником аукциона. Несмотря на то, что он признан несостоявшимся, договор о закупке все-таки заключен. Цена — 1 013 000 рублей. На эти деньги для омских автобусов будет приобретено 50 валидаторов.

Напомним, что недавно омское ПАТП-8 отменило крупную закупку контролеров для автобусов с валидаторами. Сделка на 2 176 200 рублей была отменена по решению заказчика даже несмотря на то, что ранее введение контролеров на некоторые маршруты считалось необходимым.

Омское ПАТП-8 отменило крупную закупку контролеров для автобусов с валидаторами
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#Транспорт#Омск#Мэрия#Омская область#Общественный транспорт#Мэрия Омска#Новости#Пассажирский транспорт#Министерство транспорта#Анастасия Баянова#Валидаторы
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