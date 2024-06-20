Губернатор Омской области подвел итоги 2023 года. Основные тезисы

В Омской области в 2023 году спрос на рынке труда в 3 раза превысил предложение, что говорит о дефиците рабочих рук. Уровень безработицы в прошлом году снизился на 3,2%. Всего в Омской области через службу занятости новую работу нашли 30 тысяч омичей, из них половина — на оборонных предприятиях.