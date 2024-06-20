Губернатор Омской области подвел итоги 2023 года. Основные тезисы

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Сегодня, 20 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко подвел итоги работы регионального правительства за 2023 год. Рассказываем кратко об основных тезисах.
В прошлом году на реализацию национальных проектов в Омской области было направлено 27 млрд рублей, из них 19 млрд — из федерального бюджета. Всего регион участвует в 12 нацпроектах: «Образование», «Демография», «Культура», «Экология», «Безопасные качественные дороги» и других.
По итогам 2023 года агропромышленный комплекс Омской области получил 4 млрд рублей в качестве господдержки. Аграрии, пострадавшие от паводков в 2024 году, получат дополнительную помощь. Поддержка от государства будет направлена на модернизацию животноводческих помещений и строительство новых комплексов.
В прошлом году в Омской области ввели в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья. Объем строительных работ составил 127 млрд рублей. Из аварийного жилья переселили 1204 человека. Также восстановили права 116 обманутых дольщиков.
Первый этап строительства гидроузла под Омском завершится на 1,5 года позже срока — к 2026 году. На эти цели из федерального бюджета дополнительно привлекли 660 млн рублей. В настоящее время компания «Ленгипроречтранс» разрабатывает проект строительства 2-го этапа гидроузла.
В Омской области в 2023 году спрос на рынке труда в 3 раза превысил предложение, что говорит о дефиците рабочих рук. Уровень безработицы в прошлом году снизился на 3,2%. Всего в Омской области через службу занятости новую работу нашли 30 тысяч омичей, из них половина — на оборонных предприятиях.
В регионе за 11 лет в 1,6 раза увеличилось число многодетных семей. По последним данным, больше 33 тысяч многодетных семей проживают в Омской области. Губернатор заявил, что в таких семьях воспитывают больше 110 тысяч детей.
Омская область вошла в топ-30 регионов страны по развитию туризма. В 2023 году в Омской области проводили конкурс на создание лучшего туристического маршрута. Из 11 участников особо отметились Тарский, Нововаршавский и Оконешниковский районы.