gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Губернатор Омской области рассказал об итогах работы правительства в 2023 году

Губернатор Омской области подвел итоги 2023 года. Основные тезисы

20 июня 2024, 06:35
Фото: Правительство Омской области

Губернатор Омской области рассказал об итогах работы правительства в 2023 году

Виталий Хоценко рассказал о привлечении денег на нацпроекты, рождаемость, кадровый дефицит, строительство Красногорского гидроузла.

Сегодня, 20 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко подвел итоги работы регионального правительства за 2023 год. Рассказываем кратко об основных тезисах.

В прошлом году на реализацию национальных проектов в Омской области было направлено 27 млрд рублей, из них 19 млрд — из федерального бюджета. Всего регион участвует в 12 нацпроектах: «Образование», «Демография», «Культура», «Экология», «Безопасные качественные дороги» и других.

По итогам 2023 года агропромышленный комплекс Омской области получил 4 млрд рублей в качестве господдержки. Аграрии, пострадавшие от паводков в 2024 году, получат дополнительную помощь. Поддержка от государства будет направлена на модернизацию животноводческих помещений и строительство новых комплексов.

В прошлом году в Омской области ввели в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья. Объем строительных работ составил 127 млрд рублей. Из аварийного жилья переселили 1204 человека. Также восстановили права 116 обманутых дольщиков.

Первый этап строительства гидроузла под Омском завершится на 1,5 года позже срока — к 2026 году. На эти цели из федерального бюджета дополнительно привлекли 660 млн рублей. В настоящее время компания «Ленгипроречтранс» разрабатывает проект строительства 2-го этапа гидроузла.

В Омской области в 2023 году спрос на рынке труда в 3 раза превысил предложение, что говорит о дефиците рабочих рук. Уровень безработицы в прошлом году снизился на 3,2%. Всего в Омской области через службу занятости новую работу нашли 30 тысяч омичей, из них половина — на оборонных предприятиях.

В регионе за 11 лет в 1,6 раза увеличилось число многодетных семей. По последним данным, больше 33 тысяч многодетных семей проживают в Омской области. Губернатор заявил, что в таких семьях воспитывают больше 110 тысяч детей.

Омская область вошла в топ-30 регионов страны по развитию туризма. В 2023 году в Омской области проводили конкурс на создание лучшего туристического маршрута. Из 11 участников особо отметились Тарский, Нововаршавский и Оконешниковский районы.

В прошлом году 30 тысяч омичей нашли новую работу, половина из них — в «оборонке»
Узнать подробнее
На 1,5 года позже. 1-й этап строительства гидроузла под Омском завершится в 2026 году
Узнать подробнее
То ли еще будет. В Омской области в 1,6 раза увеличилось число многодетных семей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Туризм#Омск#Омская область#Строительство#Аварийное жилье#Безработица#Губернатор#Многодетные семьи#Итоги#Жилье#Гидроузел#Национальные проекты#Господдержка
Подпишитесь
«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах
Сегодня, 02:39
«Радости» больше нет. В центра Омска убрали знаменитую рекламную надпись
Сегодня, 02:57
Последний зеленый остров. На Левобережье Омска ради ТЦ хотят снести 20 здоровых сосен
Сегодня, 05:56
Прошел школу Боба Хартли. В «Авангард» вернулся нападающий Александр Яремчук
Сегодня, 05:52
Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда
Сегодня, 08:48
Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами
Сегодня, 09:03