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Гидроузел

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2024
«Цена беспечности»: Омский суд обязал муниципалитет отремонтировать гидроузел
20 сентября, 05:40
«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей
10 сентября, 07:00
Губернатор Омской области подвел итоги 2023 года. Основные тезисы
Виталий Хоценко рассказал о привлечении денег на нацпроекты, рождаемость, кадровый дефицит, строительство Красногорского гидроузла.
20 июня, 06:35
На 1,5 года позже. 1-й этап строительства гидроузла под Омском завершится в 2026 году
20 июня, 04:54
Проверила прокуратура. Красногорский гидроузел в Омской области готов на 20%
Сегодня, 29 мая, региональная прокуратура посетила строительную площадку Красногорского гидроузла, сейчас готовность объекта составляет 20%.
29 мая, 11:07
Сдадут на 1,5 года позже. На доработку проекта гидроузла под Омском выделили 110 млн
22 апреля, 09:08
110 млн на правки. Пусковой комплекс гидроузла под Омском достроят только в 2025 году
29 марта, 04:00
2023
Госэкспертиза снова пройдена. В Омске одобрили проект строительства гидроузла
23 декабря 2023, 07:19
В Омске провалились поиски проектировщика для достройки Красногорского гидроузла
24 октября 2023, 10:49
Хоценко анонсировал начало второго этапа строительства Красногорского гидроузла
3 августа 2023, 14:05
На гидроузел под Омском потратят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета
18 февраля 2023, 04:12
2022
Следить за строительством Красногорского гидроузла под Омском будет фирма из Москвы
Общая стоимость контракта составила 50 млн рублей.
31 октября 2022, 11:17
В Омске из ниоткуда внезапно возник новый остров на Иртыше
В соцсетях горожане гадают, что это такое, и почему остров появился.
18 октября 2022, 03:18
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Контракт заключили с крупной компанией по цене 4.6 млрд рублей.
21 июля 2022, 05:38

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