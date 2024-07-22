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Безработица

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Все о едином пособии на детей до 17 лет: кому и сколько заплатят в 2024 году
22 июля, 07:00
Повышение зарплат и индексация пенсий: какие изменения вступают в силу с июля в РФ
Новый месяц принес с собой существенные изменения в законе, которые касаются большинства жителей России. Индексация пенсий, отмена банковских комиссий и другое — в материале Города55.
5 июля, 21:24
Губернатор Омской области подвел итоги 2023 года. Основные тезисы
Виталий Хоценко рассказал о привлечении денег на нацпроекты, рождаемость, кадровый дефицит, строительство Красногорского гидроузла.
20 июня, 06:35
В прошлом году 30 тысяч омичей нашли новую работу, половина из них — в «оборонке»
20 июня, 04:59
Новый главный тренер «Авангарда», заплыв в луже и уровень безработицы. Омск сегодня
1 апреля, 14:14
О безработице. На поиск работы в Омской области нужно больше полугода
4 марта, 08:58
2023
С учетом инфляции. Реальная зарплата россиян в 2024 году вырастет на 8%
Глава государства отметил, что уровень зарплаты поднимется с учетом инфляции.
14 декабря 2023, 09:27
Во власти цифр. Почему в Омской области безработица падает, а занятость растет
Статистики представили данные за летние месяцы 2023 года.
1 октября 2023, 06:30
Безработица в Омске упала до рекордно низких значений
Численность трудоспособного населения при этом сократилась на 2,5 тысячи.
27 августа 2023, 03:59
В Омской области весомо сократилась безработица
Уровень занятости увеличился, но незначительно.
30 июля 2023, 08:11
По щучьему веленью. Сколько безработных в Омской области
Аналитики провели исследование рынка труда.
4 июня 2023, 08:39
Безработные в Омске могут получать больше денег
11 мая 2023, 11:38
Где родился, там не пригодился. Более 40 тысяч омичей сидят без работы
Уровень безработицы не снижается.
30 апреля 2023, 05:48
Безработица в Омской области находится на рекордно низком уровне
Сложные условия 2022 года не отразились на региональном рынке труда.
17 апреля 2023, 03:30
На языке цифр. Сколько омичей оказались без работы с начала года
Показатели не изменились по сравнению с осенью 2022 года.
5 февраля 2023, 05:52
В активном поиске. Сколько омичей сидят без работы
На рынке труда наблюдается стагнация.
8 января 2023, 03:26
2022
После частичной мобилизации безработица в Омской области сократилась
Аналитики подвели итоги минувших трех месяцев.
4 декабря 2022, 03:59
Каждому — свое. В Омске стало меньше безработных
Статистики подсчитали, сколько в регионе трудоспособных жителей, и кто из них пользуется своими возможностями.
31 июля 2022, 05:20
Вариантов нет. Выяснилось, как долго безработные омичи ищут работу
Количество безработных за год немного увеличилось.
30 июня 2022, 08:28

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