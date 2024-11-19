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Многодетные семьи

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2024
В Омской области смертность почти в два раза превысила рождаемость
19 ноября, 02:45
Законодательное собрание Омской области расширило поддержку многодетным семьям
24 октября, 09:30
Выплаты с 3 октября. Омичам рассказали, ждать осенних пособий и пенсий
Речь идет о мерах социальной поддержки, денежных пособий и ежемесячных выплат.
30 сентября, 09:15
Омский НПЗ помог собрать в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей
12 сентября, 09:10
Школьные выплаты в 2024 году: кому положены и как получить
25 августа, 12:54
Проблемы с жильем. В Омской области многодетной семье не хотели давать участок
Участок должны были предоставить через две недели после обращения. Однако шли недели и месяцы, а в администрации Омского района не торопились рассматривать документы.
16 августа, 06:55
В Омской области более 10 тысяч многодетных мам досрочно вышли на пенсию
Если у женщины пять детей и более, то получать пенсионные она может уже с 50 лет. Льгота доступна также матерям, которые усыновили ребенка.
6 августа, 04:46
Губернатор Омской области подвел итоги 2023 года. Основные тезисы
Виталий Хоценко рассказал о привлечении денег на нацпроекты, рождаемость, кадровый дефицит, строительство Красногорского гидроузла.
20 июня, 06:35
То ли еще будет. В Омской области в 1,6 раза увеличилось число многодетных семей
Губернатор отметил, что регион оказывает поддержку родителям.
20 июня, 05:25
От 1,3 до 4,5 млн. В Омске выделили более 28 млн рублей на жилье для молодых семей
4 июня, 05:18
Семьи в сборе. В парке «Вокруг света» соберутся родители двойняшек и тройняшек
1 июня, 06:25
Прокурор района Омской области проверил защиту от паводка в деревне Ашеваны
Прокуратура Усть-Ишимского района продолжает контролировать ход паводка и меры по защите от «большой воды».
27 апреля, 13:21
Районная прокуратура помогла жителям Омской области получить законную землю
Администрация Крутинского района долгое время игнорировала вопрос формирования новых участков земли.
27 апреля, 11:14
На торжественной церемонии Виталий Хоценко открыл Год семьи в Омской области
На мероприятие были приглашены многодетные и молодые семьи, а также семьи участников СВО.
5 февраля, 12:51
Омские школьники смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Объясняем почему
Для учащихся тех школ, которые будут закрыты на капитальный ремонт, будет предоставляться льгота на проезд, согласно постановлению мэра Омска.
26 января, 03:20
Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей
23 января, 09:26
2023
Для отличников учебы и ребят из многодетных семей. Где в Омске пройдут мэрские елки
27 октября 2023, 04:41
Социальный контракт для малоимущих в Омске в 2024 году
3 октября 2023, 13:43
Впервые в году. В Омском перинатальном центре на свет появилась первая тройня
26 сентября 2023, 10:01
Как будут кормить школьников Омска в 2023–2024 году
7 сентября 2023, 12:00

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