В прошлом году 30 тысяч омичей нашли новую работу, половина из них — в «оборонке»

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Published Сегодня, 04:59
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В Омской области в 2023 году спрос на рынке труда в 3 раза превысил предложение, что говорит о дефиците рабочих рук. Уровень безработицы в прошлом году снизился на 3,2%. Как рассказал сегодня, 20 июня, губернатор Виталий Хоценко, всего в регионе через службу занятости новую работу нашли 30 тысяч омичей, из них половина — на оборонных предприятиях.
«Свыше 5 тысяч человек прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование. Отдельное внимание уделяем молодежи, прежде всего выпускникам», — сказал Виталий Хоценко.
Ранее Город55 сообщал, что на омские оборонные заводы в начале июня требовались больше 1,5 тысяч сотрудников. Наиболее востребованные профессии: токари, сварщики, операторы станков с ЧПУ.