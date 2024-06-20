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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

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В прошлом году 30 тысяч омичей нашли новую работу, половина из них — в «оборонке»

20 июня 2024, 04:59
Фото: 1MI
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Спрос на рынке труда в 3 раза превысил предложение, что говорит о кадровом дефиците.

В Омской области в 2023 году спрос на рынке труда в 3 раза превысил предложение, что говорит о дефиците рабочих рук. Уровень безработицы в прошлом году снизился на 3,2%. Как рассказал сегодня, 20 июня, губернатор Виталий Хоценко, всего в регионе через службу занятости новую работу нашли 30 тысяч омичей, из них половина — на оборонных предприятиях.

«Свыше 5 тысяч человек прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование. Отдельное внимание уделяем молодежи, прежде всего выпускникам», — сказал Виталий Хоценко.

Ранее Город55 сообщал, что на омские оборонные заводы в начале июня требовались больше 1,5 тысяч сотрудников. Наиболее востребованные профессии: токари, сварщики, операторы станков с ЧПУ.

Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
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#Евгений Игишев#Образование#Кадры#Молодежь#Безработица#Выпускники#Губернатор#Трудоустройство#Рынок труда#Вакансии
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