На 1,5 года позже. 1-й этап строительства гидроузла под Омском завершится в 2026 году

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Сегодня, 20 мая, губернатор Виталий Хоценко выступает с докладом на заседании Заксобрания Омской области. В отчете о работе регионального правительства в 2023 году он упомянул и о продолжении строительства Красногорского гидроузла на Иртыше.
Первый этап строительства гидроузла планируют завершить только в 2026 году, это напомним, на 1,5 года позже изначального срока.
«В результате увеличения стоимости строительства дополнительно привлекли средства федерального бюджета в размере 660 млн рублей. Завершить работы по 1-му этапу строительства объекта планируется в 2026 году», — отметил губернатор.
Сейчас также уже разрабатывается проект строительства 2-го этапа гидроузла. Работает над проектной документацией «Ленгипроречтранс» из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составляет 613 млн рублей. Отправить проект на экспертизу и получить заключение рассчитывают до конца 2024 года.
Напомним, что Красногорский гидроузел в конце мая был готов только на 20%. Около месяца назад на стройплощадке региона побывал прокурор Омской области Алексей Афанасьев и обсудил с подрядчиком — компанией «Межрегионстрой» устранение выявленных нарушений и темпы строительства.