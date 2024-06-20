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Иллюстрация

На 1,5 года позже. 1-й этап строительства гидроузла под Омском завершится в 2026 году

20 июня 2024, 04:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

1-й этап строительства гидроузла под Омском завершится на 1,5 года позже срока

В настоящий момент уже началась работа над разработкой проекта строительства второго этапа гидроузла.

Сегодня, 20 мая, губернатор Виталий Хоценко выступает с докладом на заседании Заксобрания Омской области. В отчете о работе регионального правительства в 2023 году он упомянул и о продолжении строительства Красногорского гидроузла на Иртыше.

Первый этап строительства гидроузла планируют завершить только в 2026 году, это напомним, на 1,5 года позже изначального срока.

«В результате увеличения стоимости строительства дополнительно привлекли средства федерального бюджета в размере 660 млн рублей. Завершить работы по 1-му этапу строительства объекта планируется в 2026 году», — отметил губернатор.

Сейчас также уже разрабатывается проект строительства 2-го этапа гидроузла. Работает над проектной документацией «Ленгипроречтранс» из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составляет 613 млн рублей. Отправить проект на экспертизу и получить заключение рассчитывают до конца 2024 года.

Напомним, что Красногорский гидроузел в конце мая был готов только на 20%. Около месяца назад на стройплощадке региона побывал прокурор Омской области Алексей Афанасьев и обсудил с подрядчиком — компанией «Межрегионстрой» устранение выявленных нарушений и темпы строительства.

Проверила прокуратура. Красногорский гидроузел в Омской области готов на 20%
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Отчет#Гидроузел#Заксобрание#Красногорский гидроузел#Виталий Хоценко
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