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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

иллюстрация

То ли еще будет. В Омской области в 1,6 раза увеличилось число многодетных семей

20 июня 2024, 05:25
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области в 1,6 раза увеличилось число многодетных семей

Губернатор отметил, что регион оказывает поддержку родителям.

Все чаще омские семьи получают статус многодетных. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко на сегодняшнем заседании депутатов Заксобрания Омской области.

По его словам, омичи охотно заводят трех и более детей, тенденция сохраняется. По последним данным, больше 33 тыс многодетных семей проживают в Омской области. Губернатор заявил, что многодетные родители воспитывают больше 110 тыс детей.

Он отметил, что за 11 лет число многодетных семей в Омской области увеличилось в 1,6 раза, а число детей, воспитываемых в таких семьях, — в 1,7 раза.

За счет средств регионального бюджета Омская область оказывает поддержку семьям вне зависимости от помощи со стороны государства, добавил губернатор.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Многодетные семьи#Семья#Новости#Виталий Хоценко#Поддержка семей
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