То ли еще будет. В Омской области в 1,6 раза увеличилось число многодетных семей

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Все чаще омские семьи получают статус многодетных. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко на сегодняшнем заседании депутатов Заксобрания Омской области.
По его словам, омичи охотно заводят трех и более детей, тенденция сохраняется. По последним данным, больше 33 тыс многодетных семей проживают в Омской области. Губернатор заявил, что многодетные родители воспитывают больше 110 тыс детей.
Он отметил, что за 11 лет число многодетных семей в Омской области увеличилось в 1,6 раза, а число детей, воспитываемых в таких семьях, — в 1,7 раза.
За счет средств регионального бюджета Омская область оказывает поддержку семьям вне зависимости от помощи со стороны государства, добавил губернатор.